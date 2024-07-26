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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Манна Небесная» – Пётр Погодаев представил новую песню

editor
By editor
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петр погодаев

Петр Погодаев – музыкант из Якутии, чье исполнение песен Виктора Цоя принесло ему широкую известность. С ранних лет увлекался музыкой, а первый раз выступил на сцене в 2012 году, исполнив песни группы «Кино» на концерте «Последний герой» в родном поселке. В 2017 году Петра пригласили исполнить все вокальные партии Виктора Цоя для фильма «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова. Этот фильм получил признание на Каннском фестивале и награду за лучший саундтрек.

С каждым сольным релизом аудитория артиста продолжает расти, его продолжают называют живым Виктором Цоем, вплоть до появляющихся конспирологических роликов про реинкарнацию. Сам артист всячески избегает этих сравнений и продолжает экспериментировать в сольном творчестве, тем не менее с большим уважением и любовью исполняя кавер версии на песни Кино в рамках своих концертов.

Новый трек Петра Погодаева «Манна Небесная» – это глубокая и поэтичная композиция, которая поднимает темы духовных поисков и необходимости в высших силах, способных помочь найти путь в жизни. Песня передает атмосферу ностальгии и эмоциональной искренности, погружая слушателя в размышления о смысле жизни и вере.

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