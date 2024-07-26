«Манна Небесная» – Пётр Погодаев представил новую песню

Петр Погодаев – музыкант из Якутии, чье исполнение песен Виктора Цоя принесло ему широкую известность. С ранних лет увлекался музыкой, а первый раз выступил на сцене в 2012 году, исполнив песни группы «Кино» на концерте «Последний герой» в родном поселке. В 2017 году Петра пригласили исполнить все вокальные партии Виктора Цоя для фильма «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова. Этот фильм получил признание на Каннском фестивале и награду за лучший саундтрек.

С каждым сольным релизом аудитория артиста продолжает расти, его продолжают называют живым Виктором Цоем, вплоть до появляющихся конспирологических роликов про реинкарнацию. Сам артист всячески избегает этих сравнений и продолжает экспериментировать в сольном творчестве, тем не менее с большим уважением и любовью исполняя кавер версии на песни Кино в рамках своих концертов.

Новый трек Петра Погодаева «Манна Небесная» – это глубокая и поэтичная композиция, которая поднимает темы духовных поисков и необходимости в высших силах, способных помочь найти путь в жизни. Песня передает атмосферу ностальгии и эмоциональной искренности, погружая слушателя в размышления о смысле жизни и вере.