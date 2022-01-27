ASKERI GALLERY представила в России первую персональную музейную выставку корейского художника Кван Йонг Чана в Московском музее современного искусства

26 января ASKERI GALLERY представила в России первую персональную музейную выставку всемирно известного корейского художника Кван Йонг Чана в Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре. Специально для экспозиции были созданы залы с тотальными инсталляциями, рассказывающими об истоках творчества художника, где гости вечера сделали самые эффектные фотографии этого года.

Гостей торжественного открытия встречали директор МОММА Василий Церетели и куратор выставки, владелица ASKERI GALLERY Полина Аскери.

Первыми экспозицию увидели г-жа Ви Мён Чже, полномочный министр, советник, директор Культурного центра Посольства Республики Корея в РФ, сын художника Вун Йонг Чан, Александр Шустерович, Ангелина Аскери, Светлана Бондарчук, Сергей Жуков, Александр Четвериков, Регина Фон Флемминг, Татьяна Геворкян, Виктория Полякова, Евгений Заболотный, Ирина Чайковская, Илья Тютенков, Екатерина Кононенко, Сабина Чагина, Полина Гудиева, Роман Васильев и многие другие…

Открывая выставку, Василий Церетели сказал: «Мы готовили этот проект совместно с Полиной Аскери более двух лет. Впервые в Москве я увидел произведения Кван Йонг Чана на стенде Askeri Gallery на DA!Moscow в 2019 году, и я рад, что сегодня наш Музей представляет творчество художника московским зрителям», куратор выставки Полина Аскери подчеркнула: «Кван Йонг Чан – южнокорейский художник мирового масштаба, его работы глубоко патриотичны, но вместе с тем абсолютно мультикультурны. Они посвящены понятным каждому вещам: любви к семье и родному дому, тоске по родине и исторической памяти. Я очень горжусь этим проектом и благодарна всем, кто помогал в его осуществлении. Я познакомилась с творчеством художника в Лондоне более 10 лет назад, когда у меня еще не было своей галереи, и по-настоящему влюбилась в произведения Квана. Теперь и российские ценители искусства смогут разделить мою любовь к этому автору и открыть для себя невероятно глубокий мир Кван Йонг Чана на выставке в Московском музее современного искусства».

Уникальная экспозиция дает наиболее богатое и полное впечатление как о творчестве Кван Йонг Чана, так и о его личности. Работы были отобраны лично художником в сотрудничестве с кураторами Полиной Аскери и Владимиром Прохоровым (МОММА) и включают в себя произведения, созданные в период с 1994 по 2021 год.

Первоначально стиль мастера формировался под влиянием американского модернизма середины XX столетия, который Кван Йонг Чан пристально изучал в период своей учебы в Филадельфии. Однако впоследствии он принял решение отказаться от следования американским художественным традициям, вернуться в Южную Корею и создать собственный стиль, представляющий уникальный синтез западных и азиатских ценностей. Трагическая история родной страны, детские воспоминания, конфуцианство и западный прагматизм породили серию Aggregations (Объединения), ставшую визитной карточкой Кван Йонг Чана. Именно уникальному творческому приему художника посвящена тотальная инсталляция, воссоздающая атмосферу аптеки, где хранились лекарственные травы в кабинете местного врача.

Представленные в экспозиции произведения Кван Йонг Чана напоминают композиции из «свертков» лекарственных трав, каждый из которых является определенным источником информации. При ближайшем рассмотрении треугольники исписаны корейскими и китайскими иероглифами из старых документов и записей.

Оригинальные арт-объекты в виде настенных панно созданы из ханчжи — традиционной корейской бумаги, которая изготавливается вручную из коры шелковичного дерева. В качестве основы для своих композиций Кван Йонг Чан использует старые бухгалтерские отчеты, любовные письма и фрагменты философских трактатов, которые он особым образом складывает в небольшие треугольники, где текст служит одновременно и орнаментом, и носителем информации. Таким образом, в руках художника листы ханчжи получают вторую жизнь, а его произведения наполняются новыми смыслами.

Произведения Кван Йонг Чана находятся в таких собраниях, как Музей Виктории и Альберта в Лондоне, Фонд Рокфеллера и Организация Объединенных Наций (Нью-Йорк); Филадельфийское общество (Пенсильвания, США), Национальный музей современного искусства и Сеульский музей искусств (Южная Корея) и многих других.

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