Единственное в мире оркестровое шоу на льду — на II Международном фестивале Валерия Халилова

28 и 29 января 2022 года в рамках II Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова концертные программы в Московском регионе представит Духовой оркестр Правительства Республики Тыва имени Тимура Дулуша.

28 января в 19:00 на ГУМ-Катке на Красной площади в Москве пройдет программа «Музыка на льду». Проект был разработан совместно с командой Тувинской государственной филармонии имени Валерия Халилова, ее первый показ прошел в феврале 2018 года. Артисты исполняют музыкальные произведения, дефилируя на коньках.

29 января в 18:00 на Соборной площади Главного храма Вооружённых сил Российской Федерации (Московская область) Духовой оркестр Правительства Республики Тыва имени Тимура Дулуша покажет программу «Парад победы на льду». В этот день прозвучат такие произведения, как «Священная война» А. Александрова и В. Лебедева-Кумача, «Прощание славянки» В. Агапкина, «Марш Тыва» В. Халилова, тувинские и русские народные песни. Солистка — народная артистка Республики Тыва Софья Кара-Оол.

В программах «Музыка на льду» и «Парад победы на льду» примет участие Детский ледовый театр «АМАС».

— В январе 2020 года наш оркестр принял участие в I Международном музыкальном фестивале Валерия Михайловича Халилова, тогда программу представили в онлайн-формате, — рассказывает Артур Дулуш, директор Духового оркестра Правительства Республики Тыва имени Тимура Дулуша. — Мы очень рады, что принимаем участие во II фестивале и представляем программу «Музыка на льду» в Москве, а также сможем поучаствовать в большом сводном оркестре, быть на одной волне с духовиками разных городов. Спасибо организаторам. Фестиваль помогает музыкантам зарядиться друг от друга позитивом, наполняет энергией, новыми идеями.

Вход на концерт 28 января — по пригласительным билетам, 29 января — свободный.

II Международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова проходит с 17 по 30 января 2022 года более чем в 40 городах России и ближнего и дальнего зарубежья. Организатор фестиваля, в рамках которого состоятся концерты духовых, симфонических оркестров, хоров, ансамблей песни и пляски, — Благотворительный фонд Валерия Халилова.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а также при поддержке Департамента культуры Минобороны России, ООО «Газпром трансгаз Москва», ООО Агентство «ЛУКОМ-А».

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