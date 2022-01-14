Выставка всемирно известного южнокорейского художника Кван Йонг Чана открывается в ММОМА

26 января 2022 года в Московском музее современного искусства открывается выставка всемирно известного южнокорейского художника Кван Йонг Чана. Это совместный проект ММОМА и московской галереи современного искусства ASKERI GALLERY.

В экспозицию войдут ключевые работы художника, созданные в период с 1990 по 2021 год. Расположенные в хронологическом порядке на двух этажах масштабного выставочного пространства, произведения представят историю становления и развития творчества мастера, сумевшего объединить европейскую и азиатскую культуру.

Первоначально стиль мастера формировался под влиянием американского модернизма середины XX столетия, который Кван Йонг Чан пристально изучал в период своей учебы в Филадельфии. Однако впоследствии он принял решение отказаться от следования американским художественным традициям, вернуться в Южную Корею и создать собственный стиль, представляющий собой уникальный синтез западных и азиатских ценностей. Трагическая история родной страны, детские воспоминания, конфуцианство и западный прагматизм породили серию Aggregations (Объединения), ставшую визитной карточкой Кван Йонг Чана.

Оригинальные арт-объекты в виде настенных панно созданы из ханчжи — традиционной корейской бумаги, которая изготавливается вручную из коры шелковичного дерева.

Она широко используется по всей Корее на протяжении многих веков и применяется в различных сферах, от изготовления различных предметов домашнего обихода до произведений искусства и авторского дизайна. В качестве основы для своих композиций Кван Йонг Чан использует старые бухгалтерские отчеты, любовные письма и фрагменты философских трактатов, которые он особым образом складывает в небольшие треугольники, где текст служит одновременно и орнаментом, и носителем информации. Таким образом, в руках художника листы ханчжи получают вторую жизнь, а его произведения наполняются новыми смыслами. Каждую деталь рельефа, сформированную из фрагмента того или иного документа, автор называет «минимальной единицей информации».

Собранные в причудливую композицию, они неизменно напоминают о важности исторической памяти и одновременно призывают к обновлению и переосмыслению.

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