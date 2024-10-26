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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваASKERI GALLERY представила выставку «ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ/FUTURE PLANS»

ASKERI GALLERY представила выставку «ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ/FUTURE PLANS»

editor
By editor
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askeri gallery

В ASKERI GALLERY состоялось торжественное открытие выставки «ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ/FUTURE PLANS», на которой были показаны произведения российских художников Тимура Гасумова и Даниэля Закх, китайского скульптора Хуана Юлуна, представленные на российском арт- рынке впервые. Мастера в своих работах обращаются к вопросам поиска индивидуальности, жизненного пути и его корреляции с окружающей средой, общественными установками и целями.

Благодаря партнерам ASKERI GALLERY мероприятие превратилось в настоящий праздник. В первую очередь, мы хотели бы выразить благодарность девелоперу уникальных проектов на рынке недвижимости Москвы OCTOBER GROUP, который представил на выставке новый, вдохновленный восточной эстетикой, клубный дом KING&SONS, перекликающийся с концепцией работ китайского художника Хуана Юлуна.

«Вечный поиск смыслов и контекстов — не просто главная идея, но ключевая миссия художников ASKERI GALLERY. Я восхищаюсь тем, как складывается этот поиск, и с какими промежуточными результатами мастера сталкиваются на своем пути. Яркие метафоры, которые используют и Тимур Гасумов, и Хуан Юлун, и интуитивно считываемые рельефы Даниэля Закх помогают по-новому увидеть мир вокруг, и человечество в целом в его многообразии идей и общности главных ценностей».
Полина Аскери

«Подобные коллаборации призваны продемонстрировать новый уровень видения восточной культуры. Сегодня это не просто о дружбе народов, но о создании нового формата обмена, как культурного, так и смыслового. Органичное взаимовлияние демонстрирует общие ценности, присущие двум “мирам”. Наш проект, расположенный на Мосфильмовской улице рядом с посольством КНР и пропитанный особой атмосферой посольского квартала, является примером синергии современных архитектурных трендов с лаконичной визуальной эстетикой Востока, что органично вписывает культурный код комплекса в арт-мероприятие», – поделился коммерческий директор OCTOBER GROUP Юрий Коган

Первыми увидеть новую выставку в ASKERI GALLERY пришли Халед Джамиль, Вика Газинская, Дмитрий Исхаков, Юлианна Винер, Андрей Батт, Женя Малахова, заместитель Посла Франции в РФ Лорен Шарпин, Эльвира Янковская, Антон Желнов, Диана Джалалова, Умар Джабраилов, Антонина Клименко, Вадим Ковалев, Меседа и многие другие.

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