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ДомойМоскваПремьера фантастической комедии «Роман с того света» прошла в Москве

Премьера фантастической комедии «Роман с того света» прошла в Москве

editor
By editor
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роман с того света
Фото © пресс-служба «Прокино», фотограф Дмитрий Саликов

Действие начинается в 1989 году в провинциальном городке. Рома (Дмитрий Блажко) — молодой парень, работающий мусорщиком, но мечтающий о музыкальной славе. Вместе со своим напарником Арой (Игорь Гаспарян) колесят по городу, встречая разных персонажей: учёных-изгоев, пытающихся разработать прорывную теорию, и подростков, планирующих автоподставу. После того как Рома узнаёт, что его девушка Ленка (Наталия Хорошун) беременна, он в панике сбегает. В этот же день, незаконно вывозя мусор в лес, он находит таинственный афганский ковёр, который забирает себе, несмотря на предостережения Ары. Ночью, глядя на ковёр, Рома замечает, что узоры начинают двигаться, а сам ковёр светится. Он просыпается уже в 2025 году, где сталкивается с технологиями будущего, полицией и рядом неприятностей.

Фантастическая комедия «Роман с того света» стала режиссерским дебютом актера Константина Шелягина. Главные роли исполнили Дмитрий Блажко («Карпов», «В активном поиске») и Прохор Дубравин («Игра», «Закрытая школа»). Музыку для фильма написали известные российские музыкант и автор-исполнитель Михаил Гребенщиков и композитор Даниил Лилеев.

«Прежде всего — это приключение! Настоящее, эмоциональное и очень личное. Этот фильм — мой первенец, да и для половины нашей съёмочной группы он тоже стал дебютным полным метром. Мы отнеслись к нему с огромным трепетом и любовью. Каждый съёмочный день дарил нам новые истории — иногда сложные, но всегда наполненные добром и смехом — рассказывает режиссёр Константин Шелягин. Хочу сказать огромное спасибо всей команде. Мы работали с радостью в сердце и верили, что делаем что-то важное. Получилась добрая картина — каких сейчас мало. В ней есть и фантастика, и боевик, и комедия, но в основе — история о людях и их выборе. Вместе с командой мы вложили в этот проект много сил, труда, своей энергии и души. Надеюсь, у нас получилось создать очень искреннее кино, которое зацепит отечественного зрителя»

Съемки проходили в 2024 году в городе Кольчугино Владимирской области. Архитектура города органично дополнила сюжетную линию проекта. Производством фильма занималась кинокомпания «ПРОКИНО».

Премьера комедии состоялась 31 июля в Синема Парк Мосфильм. Ленту представили генеральный продюсер Артур Погосян, режиссёр-постановщик Константин Шелягин, а также исполнители главных ролей Прохор Дубравин и Дмитрий Блажко.

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