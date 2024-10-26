В Москве закончился первый российский этап 44-й международного студенческого фестиваля ВГИК

С 14 октября по 11 ноября в Москве походит 44-й международный студенческий фестиваль ВГИК, на котором молодые кинематографисты со всего мира вновь представляют свои работы. Международный студенческий фестиваль ВГИК является одной из крупнейших площадок мирового студенческого кино. Главной задачей фестиваля является укрепление международных связей и творческого обмена опытом между студентами театральных и кинематографических школ. В этом году в фестивале примут участие представители киношкол из 45 стран мира, а в состав его жюри вошли ведущие специалисты киноиндустрии. Показы фильмов российской программы будут организованы более чем на 200 площадках страны в 40 регионах страны.

Организаторами фестиваля выступают Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова и Продюсерский центр «ВГИК-Дебют», АНО «Творческая студия «СТЕЛЛА» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Президентского Фонда Культурных Инициатив, Правительства Москвы, Союза Кинематографистов Российской Федерации, Национального фонда поддержки правообладателей, Фонда развития творчества «ФОРТ», ПАО «Сбербанк» и киностудии полного цикла «CineLAB». Генеральный партнёр фестиваля – ПАО «Газпром». Генеральный информационный партнёр – российское информационное агентство «ТАСС».

С 14 по 19 октября 2024 года во ВГИКе прошёл отборочный тур, в котором принимали участие творческие мастерские, факультеты, кафедры, Высшие курсы кино и телевидения при ВГИКе, филиалы института в регионах. В формате просмотров и открытого обсуждения состоялся отбор лучших фильмов для участия в конкурсной программе первого этапа и оценки их членами профессионального жюри.

Российский этап конкурса проходил 23 по 24 октября. Всего было отсмотрено 165 работ общей продолжительностью более 40 часов. Из них были отобраны лучшие 60 фильмов, которые и предстали на суд жюри: президента Гильдии киноведов и кинокритиков Союза Кинематографистов РФ Наталии Примаковой, оператора-постановщика Игоря Гринякина, художника-постановщика Павла Новикова, художниак-мультипликатора Станислава Метельского, звукорежиссёра Антона Христенко, актрисы театра и кино Нелли Уваровой, заместителя главного редактора по сериальному контенту Институту Развития Интернета Нина Конецкой. Председателем жюри стал режиссёр-постановщик Олег Штром.