«Хорошее воспитание»: в ММОМА состоялось открытие выставки Still Art Foundation

Московский музей современного искусства и Фонд Still Art представляют выставочный проект «Хорошее воспитание», посвященный fashion-фотографии, который станет первым событием в рамках новой партнерской программы музея и Фонда. В экспозиции будут представлены работы молодых российских авторов – лауреатов и победителей, отмеченных экспертным советом специального гранта, учрежденного Фондом 3 года назад – Дмитрия Булина, Николая Ефимцева, Егора Шабанова, Алексея Дунаева, Сергея Клычихина и Булата Арсланова. Произведения и серии, представленные в экспозиции, являются наиболее репрезентативными как для самих авторов, так и для молодой российской fashion-фотографии в целом.

Снимающий на пленочную камеру Булат Арсланов смещает фокус жанра в сторону социально ангажированных проектов. В фотографиях Дмитрия Булина переплетаются живописные и кинематографические традиции, а сам медиум становится поводом для размышлений о творческом «Я». В проекте Алексея Дунаева «TUNA» процесс поиска и обретения себя приобретает сказочно-мифологическое, психоделическое измерение, близкое к австрийскому экспрессионизму. Произведения Николая Ефимцева обладают атмосферой проникновенной чувственности, создаваемой широкой палитрой характеров, настроений, выраженных в пластике поз и жестов героев. Образность работ Сергея Клычихина основана на сюрреалистическом восприятии мира и театрализации, а сюжеты приближаются то к сказкам, то к эпосам и легендам. В творчестве Егора Шабанова особое место занимает внеземной женский образ, находящийся в постоянной трансформации, как на снимках, так и в масштабной инсталляции, символами раскрывающий психологические черты современного человека.

Все представленные на выставке авторы в своем творчестве подчеркнуто рассматривают модную фотографию не только как инструмент демонстрации вещей и моделей и работы с коммерческой составляющей, но и как ответ фотографического жанра на тенденции современного искусства, как символическую и мифологическую систему со своими канонами, ценностями. Их методы, язык, эстетика воспринимаются трендообразующими, симптоматичными, знаковыми факторами визуальной культуры. Именно такие художники становятся лауреатами грантовой программы Фонда Still Art. В основе fashion-фотографии лежит принцип трансформации обыденного в совершенное, воплощение идеала и мечты. Так сама по себе идея гранта становится импульсом к развитию мечтаний фотографов. Проекты, отмеченные жюри грантовой программы за 3 года ее существования, имеют «мечтательную» природу для самих художников – некоторые из них связаны с идеями и намерениями, которые по каким-то причинам не были реализованы. Выставка в музейном пространстве становится логичным продолжением идей учредителей гранта, сделавших основной своей задачей популяризацию и поддержку молодых талантов российской fashion-фотографии. «Хорошее воспитание» — точка отсчета, пролог, ознаменовывающий масштабную программу — с одной стороны, намекает на экспертную оценку со стороны жюри и высокое качество экспонируемых произведений, а с другой – указывает на важную роль участия молодых авторов в общем проекте в стенах музея, где каждая серия и отдельные кадры воспринимаются в совершенно новом неожиданном ракурсе и встречаются с иным независимым зрителем и критиком. Задача выставки — рассказать, в каких направлениях и какими маршрутами в своем исследовании будут двигаться институции, чтобы сформулировать и в дальнейшем уточнять, что собой представляет современная российская fashion-фотография. Непохожесть участников выставки друг на друга — в методах работы, изобразительных средствах, художественных языках, сюжетах и темах — позволяет продемонстрировать многогранность и многомерность представлений этой части визуальной культуры.

Своеобразная ретроспектива гранта ознаменовывает долгосрочное сотрудничество музея и Фонда, в рамках которого запланирована обширная публичная программа, состоящая из дискуссий, лекций и экскурсий, а позднее экспозицию также представят в других городах в рамках специального программного тура. Кроме того, с нового грантового года к составу экспертного жюри присоединяется исполнительный директор ММОМА Василий Церетели.

Расширенная партнерская просветительская программа музея и Фонда будет впоследствии включать в себя проведение биеннале в Образовательном центре ММОМА с показом произведений авторов, работающих в жанре fashion-фотографии и являющихся лауреатами гранта Фонда Still Art. Долгосрочное партнерство двух институций направлено на поддержку молодого искусства и, в частности, российской fashion-фотографии. Помимо реализуемой раз в два года выставки лауреатов гранта, в рамках сотрудничества анонсирована партнерская резиденций для молодых фотографов, а также региональная выставочная программа.