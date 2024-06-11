Виктория Исакова, Герард Васильев и Владиславс Наставшевс стали лауреатами Первой театральной премии «Хрустальная Турандот»

10 июня в музее-заповеднике «Архангельское» состоялась XXXIII церемония награждения Первой театральной премии «Хрустальная Турандот». На вечере присутствовали: Евгений Писарев, Сергей Женовач, Кирилл Крок, Мария Аронова, Ксения Текслер, Виктор Раков, Виктория Исакова, Генри Резник, Дарья Урсуляк, Анна Чиповская, Егор Перегудов, Леонид Роберман, Григорий Заславский, Илья Авербух.

Со сцены прозвучали музыкальные поздравления от Аглаи Шиловской, Нины Шацкой и Мариам Мерабовой. Честь воплотить образ хозяйки вечера – таинственной принцессы Турандот – на сей раз выпала актрисе Лизе Арзамасовой. Именно она вместе с Очарованным зрителем (ведущий артист Московского театра оперетты Александр Бабик) объявляла, кому в этом году досталась заветная статуэтка, а также выражала «хрустальный восторг или восхищение».

Представители Театра им. Вахтангова трижды поднимались на сцену за наградами, но приз за лучший спектакль достался Театру им. Пушкина с его «Космосом». Награду за «За честь и достоинство» получил советский и российский артист оперетты, народный артист РСФСР, президент Фонда по сохранению и развитию жанра оперетты, президент конкурса молодых артистов оперетты «ОпереттаLand» Герард Васильев.

К сожалению, на церемонии не смог присутствовать основатель и режиссёр театральной премии «Хрустальная Турандот» Борис Беленький, находящийся в больнице. Все собравшиеся пожелали ему скорейшего выздоровления, а ведущая вечера Лиза Арзамасова отметила, что даже погода негодует по этому поводу. Но ни печальная весть, ни июньская прохлада не смогли испортить теплую и душевную атмосферу вечера.

– Сегодня праздник, но мы обязаны вспомнить наших коллег и друзей, покинувших этот мир за прошедший театральный сезон. Наша светлая любовь и добрая память открыли им небесные врата. Человеческая жизнь конечна, но жизнь человечества безгранична – чей-то закат становится чьим-то восходом – земля никогда не сойдет с орбиты. Да здравствует жизнь! И как хорошо, что принцесса Турандот пришла на праздник вместе со своим маленьким принцем или принцессой, – прозвучали со сцены слова приветствия от Бориса Беленького, нежно намекнувшего на интересное положение ведущей вечера, а также на то, что вся церемония была посвящена Жизни.

Поблагодарив партнеров и друзей премии – компанию «РГ-Девелопмент» и ее генерального директора Татьяну Тихонову, художника по костюмам Викторию Севрюкову, генерального директора «Небо Глобальные коммуникации» Вячеслава Камнева и директора музея-усадьбы «Архангельское» Вадима Задорожного – ведущие перешли к награждению создателей лучших театральных премьер сезона–2023/2024.

– Есть неизменная примета: кто озаряет путь других, сам не останется без света, – продекламировала Лиза Арзамасова, предваряя новую номинацию премии – «Мастер», которой будут отмечаться преподаватели театральных вузов, взращивающие будущих звезд, определяющих лицо современного российского театра.

Первым получателем этой награды стал заслуженный деятель искусств, заслуженный артист России, режиссер, педагог и профессор Театрального института им. Щукина Владимир Иванов. В числе его учеников — Мария Аронова, Нонна Гришаева, Анна Дубровская, Александр Олешко, Кирилл Пирогов, Артур Иванов, Полина Чернышова, Ася Домская, Павел Сафонов и многие другие. Вручили награду Мария Аронова и режиссер Павел Сафонов. Актриса начала поздравительную речь со стихотворения Андрея Дементьева:

Не смейте забывать учителей.

Они о нас тревожатся и помнят.

И в тишине задумавшихся комнат

Ждут наших возвращений и вестей.

Им не хватает этих встреч нечастых.

И, сколько бы ни миновало лет,

Слагается учительское счастье

Из наших ученических побед.

– Прошло ровно 30 лет с тех пор, как мы с Пашей закончили университет, мы — первый ваш набор. У вас все получилось в этой жизни. Мы просим вас только об одном: живите долго, дождитесь наших правнуков, – сказала актриса.

Судя по овациям учеников, среди которых присутствовал и нынешний первый курс мастера, Владимиру Иванову забвение точно не грозит.

Лауреат тут же вспомнил одно из первых вручений награды «Хрустальная Турандот», когда в основу церемонии лег дипломный спектакль Щукинского училища «Дорога моя эстрада», а Мария Аронова пела арию Татьяны из «Евгения Онегина». Тогда, получая почетную грамоту, он отметил, что надеется, что кто-то из студентов, принимающих участие в спектакле, со временем станет номинантом, а может и лауреатом премии. И сейчас, три десятилетия спустя, эти надежды полностью оправдались. В заключение Владимир Иванов пожелал премии «Хрустальная Турандот» долгих лет, а своим нынешним первокурсникам — обязательно получить через несколько лет свои статуэтки с китайской принцессой.

Призы за лучшую сценографию достались сразу двум художникам, создавшим «абсолютные сценографические шедевры». Владимир Арефьев получил награду за спектакль «Лес» в Московском академическом театре им. Маяковского — ее вручил руководитель Студии театрального искусства Сергей Женовач.

– Владимир Арефьев никогда не оформляет сцену — он изобретает образную историю, многослойную и многоэтажную, – отметил он, также отметив плодотворность творческого союза художника с режиссером Егором Перегудовым.

Максим Обрезков был отмечен статуэткой за «Повести Пушкина» в Театре им. Вахтангова — ее торжественно презентовали кинорежиссер Алла Сурикова и ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Вручая награду, Алла Сурикова пожелала художнику успехов не только в театре, но и в кино.

Специальным призом «За честь и достоинство» «Хрустальная Турандот» наградила народного артиста РСФСР, звезду оперетты Герарда Васильева. Отмечая заслуги лауреата, принцесса Турандот отметила, что уже 56 лет он предан одному храму искусств — Московскому театру оперетты. В послужном списке солиста — партии Эдвина в «Сильве», Дюруа в «Фиалке Монмартра», графа Данило в «Веселой вдове», Айзенштайна в «Летучей мыши», Мистера Икс в «Принцессе цирка» и многие, многие другие.

Представляя лауреата, Турандот прочла со сцены:

Пускай останутся в веках

Понятья Слава, Честь, Любовь,

И пусть не дрогнет меч в руках,

Когда идёшь за них на бой.



Судьбы крутые виражи

Нам часто преподносит жизнь,

Но и сквозь тысячи веков

Пребудет Слава, Честь, Любовь!

Очарованный зритель дополнил стихотворение словами Ромена Роллана «Честь – вот истинная красота». Глядя на Герарда Вячеславовича, с этим сложно спорить. Вручили награду художественный руководитель Театра им. Пушкина Евгений Писарев и генеральный директор «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова.

– Я считаю, что наши профессии очень близки, – отметила Татьяна Тихонова. – Наша компания уже 10 лет занимается девелоперской деятельностью на территории Москвы, создает проекты комфортного жилья. А вы как деятели театра и культуры занимаетесь духовным воспитанием наших граждан. Объединяя наши усилия, мы создаем прекрасных членов общества.

Вместе с наградой Татьяна Тихонова вручила Герарду Вячеславовичу подлинную гравюру его тезки, картографа XVI века Герарда Меркатора.

В этом году организаторы не смогли определиться с исполнителем лучшей мужской роли, а вот награды за лучшую женскую роль удостоилась Виктория Исакова за свою работу в спектакле «Космос» Театра им. Пушкина.

– Это просто космический уровень мастерства! – отметил Очарованный зритель.

Награду вручили актер Виктор Раков и космонавт, герой России Сергей Корсаков.

– Любой космонавт, как бы высоко и далеко он ни летал, всегда помнит и думает о своей первой любви. Глядя на великолепную и прекрасную Викторию Исакову, можно с полной уверенностью сказать, что любой космонавт мог бы без оглядки влюбиться в нее, – отметил Сергей Корсаков.

Постановка Игоря Теплова «Космос» также удостоилась награды в номинации «Лучший спектакль».

– Здесь все сошлось и стало единым организмом: пьеса, работа режиссера, сценографа, художника по костюмам – в общем, всего театра, – резюмировал Очарованный зритель.

Премию из рук Кирилла Крока получил художественный руководитель театра Евгений Писарев.

– Как же я счастлив, что теперь уже не осталось такой премии, которую бы не получил Театр им. Пушкина! Я очень хочу, чтобы это продолжалось, и мы все приложим для этого усилия, – сказал он.

«Лучшей работой режиссера» «Хрустальная Турандот» признала постановку Владиславса Наставшевса «Повесть о Сонечке» на стихи Марины Цветаевой, вышедшую под конец 2023 года на сцене Театра им. Вахтангова. Награду из рук Ильи Авербуха и Егора Перегуда вместо режиссера приняла юная звезда театра Ксения Трейстер.

Эффектным финалом церемонии стала песня «Ветер перемен» в исполнении Мариам Мерабовой.

Разлетевшиеся над музеем-заповедником Архангельское строки

Сотни лет и день, и ночь вращается

Карусель-Земля,

Сотни лет все ветры возвращаются

На круги своя

стала логичным подтверждением слов основателя премии, которые прозвучали в начале церемонии:

– Человеческая жизнь конечна, но жизнь человечества безгранична – чей-то закат становится чьим-то восходом – земля никогда не сойдет с орбиты.

Фото – Алексей МОЛЧАНОВСКИЙ