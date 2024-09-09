Радиостанция Хит FM подела итоги акции «Лето – это Хит!»

1 место

Второй год подряд на радио Хит FM с успехом прошел масштабный федеральный фотоконкурс «Лето – это Хит!», охвативший тысячи участников по всей России и миллионы пользователей в соцсетях.

Для участия во всероссийской акции «Лето – это Хит!» слушателям предстояло заполнить анкету, а также выложить на сайте конкурса или на официальной странице радиостанции в социальной сети «Одноклассники» конкурсную работу: фото своего летнего отпуска или поездки, максимально передающее неповторимое летнее настроение.

География проекта охватила всю Россию: от Калининграда до Владивостока. Акцию поддержали десятки регионов страны. А победителями акции стали слушатели из городов Сатка, Ангарск и Краснодар.

Радио Хит FM получило тысячи ярких и эмоциональных летних фото. В результате голосования хитовое жюри определило победителей , получивших следующие призы:

1 место приз – Хит-Уикенд в Москве на двоих.

2 место (номинация «Самое семейное лето») приз – велобайк.

3 место (номинация «Самое спортивное лето») приз – электросамокат.

Радио Хит FM поздравляет победителей и благодарит всех участников проекта «Лето – это Хит!». Фотоконкурс «Лето – это Хит!» – летний флагманский проект радио Хит FM, объединивший всех жителей России и вдохновляющий делиться своими самыми яркими летними впечатлениями.

2 место

3 место