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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUРадиостанция Хит FM подела итоги акции «Лето – это Хит!»

Радиостанция Хит FM подела итоги акции «Лето – это Хит!»

editor
By editor
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Лето – это Хит

1 место

Второй год подряд на радио Хит FM с успехом прошел масштабный федеральный фотоконкурс «Лето – это Хит!», охвативший тысячи участников по всей России и миллионы пользователей в соцсетях.

Для участия во всероссийской акции «Лето – это Хит!» слушателям предстояло заполнить анкету, а также выложить на сайте конкурса или на официальной странице радиостанции в социальной сети «Одноклассники» конкурсную работу: фото своего летнего отпуска или поездки, максимально передающее неповторимое летнее настроение.

География проекта охватила всю Россию: от Калининграда до Владивостока. Акцию поддержали десятки регионов страны. А победителями акции стали слушатели из городов Сатка, Ангарск и Краснодар.

Радио Хит FM получило тысячи ярких и эмоциональных летних фото. В результате голосования хитовое жюри определило победителей , получивших следующие призы:

1 место приз – Хит-Уикенд в Москве на двоих.

2 место (номинация «Самое семейное лето») приз – велобайк.

3 место (номинация «Самое спортивное лето») приз – электросамокат.

Радио Хит FM поздравляет победителей и благодарит всех участников проекта «Лето – это Хит!». Фотоконкурс «Лето – это Хит!» – летний флагманский проект радио Хит FM, объединивший всех жителей России и вдохновляющий делиться своими самыми яркими летними впечатлениями.

Лето – это Хит

2 место

Лето – это Хит

3 место

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