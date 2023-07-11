В России появился онлайн-маркет работ молодых художников Elephant in the Louvre

Основательницы медиа о современном искусстве Elephant in the Louvre запустили одноименный онлайн-маркет работ российских художников. Сейчас на маркете представлены более 50 произведений молодых авторов, отобранных в ходе open-call. Участником экспертного совета маркета стал директор Московской школы современного искусства (MSCA) Михаил Левин.

Рузанна Оганесян, Юлиана Инжеватова, Ирина Глазкова - основательницы проекта

Молодые художники в своих работах исследуют через творчество процессы трансформации мира, ищут альтернативные формы языка для коммуникации, ведут дневники своей жизни, ищут утраченные связи через авторский миф и даже проходят через трансперсональную фитотерапию.

Среди авторов маркета художник, фотограф Евгений Миронов – номинант премий им. Кандинского и им. Кончаловского. Более 100 работ Миронова хранятся в коллекции МАММ, коллекциях Государственного Русского музея, публичной коллекции «Росэнергоатом», у коллекционеров: Андрея Малахова, Игоря Суханова, Дениса Химиляйне и многих других.

Также в числе молодых художников резидент самоорганизации и галереи «22» Ольга Аксенова. Она активно участвует в фестивалях и выставках в России, а также в Германии, Израиле и Иране. Среди них выставка российских художниц VLADEY GIRLS!GIRLS!GIRLS!, коллективная выставка Open.Vol 1 в галерее a-s-t-r-a и фестиваль современного искусства «Архстояние».

«Это уже второй наш маркет современного искусства. Первый проект мы реализовали в декабре прошлого года. По его успешным результатам и отзывам коллекционеров мы поняли, что этот формат очень востребован. Поэтому мы приняли решение запустить постоянный маркет работ молодых художников, с помощью которых каждый может увидеть новые грани жизни, лучше узнать себя и оставить в памяти самые важные события, создать визуальный дневник своей жизни с помощью искусства», – пояснила соосновательница проекта Elephant in the Louvre Рузанна Оганесян.

«При анализе работ из заявок, которые были получены в ходе open-call, мы обращали особое внимание на идеи и смыслы, которые транслируют художники. Выбранные работы показывают некий нерв времени, актуальность современного контекста и социума. В процессе отбора мы обращали внимание на персональный визуальный и методологический язык, так как это, безусловно, тесно связано с идеями и смыслами, с которыми работают художники», – пояснил директор Московской школы современного искусства (MSCA) Михаил Левин.

На маркете представлены разные медиумы: живопись, фотография, скульптура, графика, монотипия и другие.

Сайт маркета - https://elephantinthelouvre.online .

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.