Ассоциация скрипичных мастеров России проводит Вторую научно-практическую Конференцию в Москве

С 22 по 25 июня 2022 года в Москве состоится Вторая научно-практическая Конференция Ассоциации скрипичных мастеров России.

В рамках Конференции пройдут:

Конкурс «СЛЕПЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ» — три формулы оценки звучания скрипки, на котором будут озвучены современные и исторические инструменты российских мастеров – 16 скрипок. Солисты-иллюстраторы проекта: Граф Муржа, Светлана Безотосная. Андрей Забавников.

Основное жюри: профессиональные музыканты исполнители, преподаватели ЦМШ, Московской консерватории и других учебных организаций, солисты московских оркестров, эксперты музыкальных инструментов, скрипичные мастера и мастера других музыкальных инструментов.

Альтернативное жюри: профессионалы и любители скрипки, формируется по заявкам в орг. комитет (прием заявок открыт до начала мероприятия).

«Этим акустическим конкурсом-экспериментом мы планируем выработать параметры оценки акустических характеристик музыкальных инструментов, привлечь внимание музыкантов струнно-смычкового сектора к инструментам российских мастеров и сделать первый шаг в формировании профессиональной среды для оценки звучания музыкальных инструментов и интересного творческого общения» — говорит автор идеи и руководитель проекта Иван Семкин – президент Ассоциации скрипичных мастеров России.

Конкурс проходит 3 дня, каждый день – новая формула озвучки и оценки, три тура соревнования, три солиста-иллюстратора. Прослушивания «слепые» (инструменты звучат в руках исполнителя за ширмой). Это слуховой конкурс.

Инструменты-победители каждой формулы встретятся на финальном звуковом поединке 25 июня, где будет разыгран ГРАН ПРИ.

Концерты цикла «Звучат инструменты российских скрипичных мастеров».

Лекция–практикум скрипичного мастера Дмитрия Тараканова «Спектральный анализ корпуса скрипки».

Творческие встречи с выдающимися скрипичными мастерами современности Николаем Стасовым (Москва) и Романом Наумовым (Санкт-Петербург).

Выставка современных и исторических инструментов российских мастеров, на которой можно опробовать все скрипки на звучание, сравнить между собой.

Подробная информация представлена на сайте: www.violinmakers.ru.

Организаторы приглашают посетить мероприятия конференции всех заинтересованных лиц.

С расписанием можно ознакомиться по ранее предложенной в первом абзаце ссылке.

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