Шоу на фестивале фейерверков «Ростех» можно будет смотреть с палубы теплохода

Гости международного фестиваля фейерверков «Ростех» смогут наблюдать за пиротехническим шоу не только из Братеевского парка, но и с воды. В продажу поступили билеты на теплоходы, которые вечером 13 и 14 августа будут курсировать по Москве-реке. Пассажиры окажутся в самом эпицентре событий и смогут насладиться как театрализованным шоу, так и конкурсными выступлениями пиротехнических команд.

Международный фестиваль фейерверков «Ростех» пройдет в Братеевском каскадном парке 13 и 14 августа. Вечером в оба дня по Москве-реке вдоль парковой зоны будут курсировать теплоходы «Ривер Палас», «Снегири», «Христина», «Доброходъ», «Прага» и «Царица Елена». Желающие могут приобрести билеты на суда, включающие трехчасовую прогулку с просмотром пиротехнического шоу.

Посадка на теплоходы будет проходить с 19:00 у причала «Братеево». Он располагается в 7-10 минутах ходьбы от станции метро «Алма-Атинская», напротив дома 24/2 по улице Борисовские пруды. Прогулка начнется в 20:00. На борту теплоходов есть туалетная комната, можно заказать горячую еду и напитки. Высадка отдыхающих будет проходить у того же причала с 22:45 до 23:30.



В конкурсной программе Международного фестиваля фейерверков примут участие команды из восьми стран мира: Аргентины, Бразилии, Китая, Пакистана, Мексики, Сербии, Киргизии и России. В каждый из дней зрители смогут увидеть уникальное пиромузыкальное шоу от четырех коллективов.

Конкурсная программа начнется в 21:00. В промежутках между выступлениями команд-участниц будет представлено театрализованное шоу в постановке Ильи Авербуха. Зрителей ожидает красочное представления со спецэффектами и музыкальным сопровождением. Действие шоу пройдет на земле, воде и в воздухе.

Также гостей фестиваля ждет дневная развлекательная программа: спортивные и творческие активности, тематические пространства и игры для всей семьи, аттракционы и конкурсы. Зона мастер-классов позволит окунуться в атмосферу традиций и культурного наследия регионов России. Вечернюю программу фестиваля откроют концерты известных музыкантов: 13 августа выступит группа «Градусы», хэдлайнером второго дня станет Баста.

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