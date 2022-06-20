В Музейном городе ВДНХ для посетителей открыто уже более 20 выставочных площадок

Центральная аллея ВДНХ постепенно превращается в крупнейший музейно-выставочный кластер страны. На ней расположено 22 площадки, среди которых центры «Космонавтика и авиация» и «Слово», исторический парк «Россия — моя история», павильон «Макет Москвы» и другие. Гости могут не только увидеть интересные экспонаты, но и посетить обучающие занятия, послушать лекции.

«ВДНХ объединяет разнообразные площадки, где можно узнать об истории, искусстве, культуре, космосе. Современные технологии делают их интересными для самого широкого круга гостей. Выставочный комплекс постоянно совершенствуется и открывает новые проекты. Совсем недавно здесь появились музей “Биотех” и постоянная экспозиция Музея Тимирязева»,— рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Концепция проекта

Идея создания Музейного города ВДНХ как нового центра притяжения горожан и туристов появилась в 2017 году. Главной целью была организация единого масштабного пространства, которое объединит множество разноплановых выставочных объектов.

Одной из таких площадок стал центр «Космонавтика и авиация» в павильоне № 34 «Космос», который открыл двери для посетителей 12 апреля 2018 года. Здесь можно увидеть полноразмерный макет орбитальной станции «Мир» и многие другие уникальные экспонаты.

Осенью 2017 года в павильоне № 36, расположенном недалеко от фонтана «Золотой колос», открылся Музей кино. Гости могут познакомиться с постоянными экспозициями, в которых представлена советская кино- и фототехника, фотографии, костюмы, афиши, эскизы к фильмам, а также личные вещи и мебель выдающихся деятелей отечественного кинематографа. Также все желающие могут побывать на временных выставках, а еще послушать лекции по истории и теории киноискусства и увидеть редкие фильмы, причем не только с цифровых, но и с аналоговых носителей.

В юбилейном для ВДНХ 2019 году открылись еще две площадки: центр славянской письменности «Слово» в павильоне № 58 и музей ВДНХ в арке главного входа, где с помощью интерактивных инсталляций, архивной кинохроники и подлинных предметов материальной культуры можно узнать интересные факты о выставке.

В числе других флагманских проектов ВДНХ интерактивный музейный комплекс «Буран». Он располагается рядом с павильоном № 20 и представляет собой полноразмерный макет орбитального корабля-ракетоплана, созданного в рамках программы «“Энергия” — “Буран”». Многих это место привлекает возможностью почувствовать себя пилотом благодаря специальной программе, которая имитирует реальную посадку космического челнока на космодром Байконур в ноябре 1988 года. А узнать историю проекта «Буран» можно с помощью установленных здесь сенсорных экранов.

Помимо этого, гости ВДНХ могут посетить различные выставки, которые регулярно проходят в павильоне «Рабочий и колхозница»: свои лучшие экспонаты (включая коллекции работ прославленных русских художников, рукописи и личные вещи известных писателей) здесь представляют и московские, и региональные музеи. В числе наиболее ярких экспозиций последнего времени — выставки «Казимир Малевич. Не только “Черный квадрат”» и «Явление героя. В поисках Михаила Булгакова». Также в лектории и на крыше павильона проводятся мастер-классы, семинары, спектакли и другие мероприятия.

Действующие резиденты

В числе первых в качестве резидента Музейного города ВДНХ открылся исторический парк «Россия — моя история», расположенный в павильоне № 57 на площади Промышленности. Гости этого мультимедийного образовательно-выставочного комплекса могут узнать о становлении и развитии российского государства благодаря экспозициям «Рюриковичи», «Романовы», «ХХ век. 1914–1945 годы. От великих потрясений к Великой Победе», «ХХ век. 1945–2000 годы». Применение современных технологий (в том числе использование голограмм, интерактивных сенсорных экранов и видеопанелей с трехмерными реконструкциями) делает экскурсии интересными для взрослых и детей. Территория исторического парка превышает 27 тысяч квадратных метров. Одновременно находиться здесь могут пять тысяч человек.

Среди резидентов кластера и Музей гаража особого назначения ФСО России, расположенный в павильоне № 53–54. В постоянной экспозиции — автомобили первых лиц государства и мотоциклы почетного эскорта. Также здесь хранятся уникальные объекты и архивные материалы, посвященные истории органов государственной охраны России. Кроме того, в павильоне есть технический лекторий, интерактивные экспонаты, динамические автотренажеры, кинотеатр в микроавтобусе «Юность» и автоагрегаты в разрезе.

А в Музее транспорта Москвы (павильон № 26) горожане могут познакомиться с историей автомобильной марки «Москвич» и увидеть хорошо сохранившиеся раритетные модели.

Музей Востока, расположенный в павильоне № 13 «Здравоохранение», представляет коллекции из фондов музея, которые насчитывают более чем 1500 экспонатов, и экспозицию «Музей Рерихов на ВДНХ. Ковчег будущего», посвященную творчеству знаменитого русского художника Николая Рериха, а также Святослава Рериха, его сына. Помимо известных живописных произведений на выставке представлены копии архивных документов и различные артефакты, собранные Рерихами в период экспедиций в Индию, Тибет и Китай.

Для посетителей также открыт павильон № 67 «Карелия», где периодически проходят разные выставки.

К числу резидентов музейного комплекса ВДНХ относится и Дом музеев (строение № 84а), где выставляются предметы из собраний частных музеев и коллекционеров со всей страны. Можно полюбоваться произведениями иконописи и изделиями народного промысла, изучить старинные предметы быта и увидеть советские игрушки.

Еще одно популярное место — павильон «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ. Столицу в миниатюре воссоздали на площади более 400 квадратных метров. На макете можно увидеть такие знаковые для города объекты, как Кремль, Большой театр, сталинские высотки. Специальное оборудование имитирует дневное и ночное освещение.

В павильоне № 71 находится музейно-выставочный комплекс истории государственной службы. Здесь можно познакомиться с первыми модификациями телеграфа, научиться считать с помощью арифмометра, узнать, как работали госслужащие разных исторических эпох.

Еще три выставочных пространства открылись на ВДНХ в 2022 году. Среди них Музей городского хозяйства Москвы (павильон № 5). Экспозиция посвящена столичным коммунальным службам, системам и технологиям, поддерживающим жизнеобеспечение города — от электричества и водоснабжения до подсветки улиц и зданий.

Другое новое выставочное пространство — музей «Биотех», центр современных биотехнологий, расположенный в павильоне № 30. Главная цель музея — популяризация науки.

В этом году в отреставрированном павильоне № 31 «Геология» открылась постоянно действующая выставка «12 признаков живого» Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева. Здесь взрослым и детям интересно и доступно рассказывают о жизни с научной точки зрения.

Кроме того, посетители ВДНХ могут побывать в отреставрированных павильонах стран СНГ и изучить их экспозиции.

Информация о часах работы действующих музейно-выставочных пространств и стоимости билетов доступна на официальном сайте выставки.

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