«17» — лиза гинзбург представила новый сингл

««17» — свобода и воодушевление; о стремлении к цели. наверное, это один из моих любимых собственных треков», – говорит лиза гинзбург о своем новом сингле.

Почему лиза выбрала именно такое название для нового релиза? Ностальгия ли это по 17 годам, подведение ли итогов, мы спросили у самой артистки:

«ни одно слово или сочетание букв не способно описать трек настолько хорошо, насколько это делает число «17». в поиске правильного, подходящего названия я перебрала абсолютно все, что только можно. каждый вариант казался чересчур резким и ясным, не создавал ощущения того самого «полёта», о котором идёт речь. «17» – олицетворение свободы и безграничных возможностей», – прокомментировала лиза.

Эксклюзивная премьера трека состоялась 18 июня, в восемнадцатый День Рождения лизы, на ее первом сольном концерте в клубе «ТехникаБезОпасности», а теперь трек доступен в сети.

Слушайте сингл «17» с 21 июня на всех стриминговых площадках и отправляйтесь в «полёт» вместе с лизой гинзбург.

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