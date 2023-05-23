Аудиоспектакль «Береговая линия» приглашает исследовать Приморье

Состоялась премьера серии аудиоспектаклей «Береговая линия». Проект посвящен местам, соседствующим с морем, и в первом сезоне предлагает слушателям вместе исследовать береговую линию Приморского края.

Главная героиня аудиоспектаклей – девушка Есения, которая возвращается в родной Владивосток из Москвы после десятилетней разлуки. В каждом из восьми выпусков она обращается к воспоминаниям о семье и рассуждает о памяти поколений. В серии аудиоспектаклей переплетены реальные факты и художественный вымысел: удивительная история первых переселенцев на Дальний Восток соседствует со сказками коренных народов Приморья и письмами путешественников, которые отправились на яхте из Владивостока в Буэнос Айрес.

Аудиоспектакли «Береговая линия» – это возможность познакомиться с краем тем, кто никогда не был в Приморье, и по-новому взглянуть на историю региона и привычные локации местным жителям.

Проект создан при поддержке Росмолодежь.Гранты. Автор «Береговой линии» – кинорежиссер и сценарист Анастасия Остапенко, композитор – Евгений Бархатов, продюсер – Анна Румянцева. Голос главной героини аудиоспектакля принадлежит актрисе Приморского театра молодежи Анастасии Кошарновой.

«Я родом из Славянки, а студенчество провела во Владивостоке, после чего переехала жить сначала в Санкт-Петербург, а потом в Москву. В чем-то персонаж Еси списан с меня и моей семьи, но в большей степени это художественный, собирательный образ. Однако нас обеих волнуют темы сохранения памяти. Главная героиня исследует воспоминания о своей семье и доме через исторические факты, культуру коренных народов, орнаментализм и даже запахи. Не у многих из нас есть семейный архив и представление о том, кто и как жил до нас. Мы с командой лишь постарались вызвать интерес к этой теме и будем очень рады, если это откликнется у слушателей аудиоспектаклей», – рассказала Анастасия Остапенко.

Аудиоспектакли – это не только записанная и озвученная актерами история, но и голос Приморья. Авторы проекта самостоятельно записывали на рекордер звуки края: перекатывающаяся в волнах галька, разбивающиеся о скалы волны, гудящий порт, завывающий у маяка ветер, гомон азиатских чифанек. Что-то из этих материалов послужило вдохновением для композитора, а некоторые записи можно услышать в спектаклях. В выпусках «Береговой линии» также звучат казачьи напевы, фольклор первых переселенцев, песни эвенков, голос удэгейского писателя и переводчика Александра Канчуги.

Послушать аудиоспектакли проекта «Береговая линия» можно бесплатно на платформе Mave или на любом удобном стриминговом сервисе: Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка, Звук и тд. В описании каждой серии – инструкция, которая поможет не заблудиться в истории и воспоминаниях главной героини.

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