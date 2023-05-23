Сказочные балетные истории представят в День защиты детей в РГДБ

1 июня - в Международный день защиты детей фонд Оксаны Федоровой представит интерактивную арт-постановку по мотивам балета «Шехеразада» Н.А. Римского-Корсакова в рамках фестиваля «Балетные истории: русская классика».

В рамках фестиваля «Балетные истории: русская классика» в концертном зале Российской государственной детской библиотеки будет представлена интерактивная арт-постановка по мотивам создания балета «Шехеразада». Как Николай Римский-Корсаков создал симфоническую сюиту, которая вдохновила великого импресарио «Русских сезонов» Сергея Дягилева на создание балета, покорившего Европу, о котором Марсель Пруст, побывавший на премьере, сказал: «Я никогда не видел ничего более прекрасного». Об этих и других интересных фактах создания одного из самых ярких балетов XX века расскажут юные и профессиональные артисты под управлением режиссера-постановщика Фестиваля, артиста балета Егора Симачева.

Перед спектаклем юные посетители детской библиотеки смогут принять участие в мастер-классе по балету, а после спектакля все зрители примут участие в интерактивной викторине на тему балетов Фестиваля и самые эрудированные получат от фонда призы и подарки.

Прямая трансляция спектакля будет представлена на сайте музыкальноепутешествие.рф, а также на сайте культура.рф.

Вход на спектакль свободный.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.