Шедевры коллекции Коломенского представлены посетителям

Музей-заповедник «Коломенское» продолжает серию выставочных проектов, посвященных 100-летнему юбилею. Так в Сытном дворе расположена экспозиция «Коломенское. Шедевры коллекции», объединившая произведения иконописи, изобразительного искусства, резьбы по дереву, архивные документы.

Один из важных разделов выставки посвящен спасенному в 1920-1930-е годы церковному и храмовому искусству. Огромная заслуга в столь важном событии принадлежит Петру Барановскому – первому директору и основателю музея. Поволжье, Московская область, Север России – везде архитектор и реставратор собирал и спасал произведения искусства. Кроме этого, посетители могут увидеть издания XVI века первых русских печатников (книга «Апостол») Ивана Федорова и Андроника Невежи, последний возглавлял Московскую типографию с 1568 по 1602 год. Отдельными шедеврами можно считать и произведения золоченой резьбы по дереву. Известно, что столь изящная форма была выполнена мастерами из Белоруссии (они принимали участие в создании Дворца царя Алексея Михайловича).

Серебряные предметы, выполненные немецкими мастерами из Аугсбурга, Ульма, а также шведскими из Гётеборга – настоящее украшение выставки (многое из представленного – дипломатические дары). Стоит обратить внимание и на хрустальное стекло, предметы из бронзы, выполненные во Франции, коллекцию вееров. Впервые музей-заповедник «Коломенское» представляет коллекцию даров художественных ценностей Андрея Шавеля (1932-2022), артиста балета, театрального деятеля. Особенно хороша ваза, выполненная на фаянсовой мануфактуре (Гйон).

Выставка заврешит работу 1 октября 2023 года.

Кубок с портретом Николая I. Хрусталь; гранение, гравировка. XIX век. Из собрания МГОМЗ

Миска в виде кочана капусты. Серебро; ковка, чеканка, золочение, канфарение. Москва. 1776. Из собрания МГОМЗ

Портрет Екатерины II. Франция. XIX век. Из собрания МГОМЗ

Сень царских врат с иконой «Тайная вечеря». Москва. XVIII в. Из собрания МГОМЗ

Серебряный кубок с чашей в виде цветка тюльпана. Серебро, золото; ковка, литье, чеканка, золочение. Германия. Конец XVII века. Из собрания МГОМЗ

Марина АБРАМОВА

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