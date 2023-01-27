«Аватар» и «Дюну» озвучили в России

«Космическая Одиссея», международный музыкальный сборник, выпущенный по мотивам выдающихся фантастических фильмов и книг, представили в Москве. Среди озвученных произведений, такие как «Звёздные войны», «Аватар», «Дюна», «Бегущий по лезвию» и другие.

Российский музыкальный лейбл Syngeneia, известный своими международными компиляциями, представил кинематографическое погружение, в котором музыканты из разных стран подготовили восемь красивых гиперпространственных электронных треков, посвящённых любимой фантастической истории каждого артиста. Так возникла новая «книга» музыкальной фантастики - исследование лучших историй этого жанра.

В проекте поучаствовали известные авторы эмбиэнт-музыки, в том числе и пионер электронной музыки, американский ветеран Том Бреннан, представивший композицию, посвящённую красивейшему миру «Аватара» Джэймса Кэмерона. По признанию автора, он стремился создать «нечто органичное, описывающее флуоресцентную флору и фауну леса планеты Пандора».

Музыкальный трек композитора Отто Шварца под псевдонимом Ephilion, переносит нас в вдохновляющий мир «Звёздных войн». Эта мелодия отражает нелёгкий жизненный выбор одного из главных героев, Энакина Скайуокера, который стоит между двумя путями - светлым и тёмным. Несмотря на то, что свет в его душе постепенно угасает, остаётся призрачная надежда на его спасение.

Есть на сборнике и композиция, описывающая песочный мир «Дюны» Фрэнка Герберта, полный загадочных ландшафтов, политических и мистических столкновений. В своей композиции музыкант Алексей Дьяков модулирует фантастический музыкальный инструмент эпопеи, известный как «балисет». Продолжает сборник композиция, наполненная чувствами радости и страха, любви и утраты, мира и войны. Всё это сливается в звуковом полотне Антона Бахтина, посвящённого произведению «Воспоминания» Кацухиро Отомо.

Композиция проекта Chronos, созданного московским продюсером Никитой Клименко, погружает в антиутопический мир Филипа Дика и фильма Ридли Скотта, произведение «Бегущий по лезвию». Никита провёл технологический эксперимент - музыка будущего написана с применением технологий прошлого, - со звуковыми фрагментами из фильма и оборудованием, максимально приблежённому к тому, что использовалось во время работы над оригинальным саундтреком к фильму.

Музыкант Артур Пралайя описывает научно-фантастический роман писателя Станислава Лема «Магелланово облако» с его галактическими поисками внеземных цивилизаций, долгими скитаниями в космосе, надеждами на новые горизонты. И вновь звуковое полотно от Алексея Дьякова, описывающее научно-фантастический роман «Ложная слепота» Питера Уоттса. Музыка помогает совершить погружение в тайны космоса и закоулков человеческого разума, полного страхов, надежд и представлений.

Сборник визуально оформлен картиной художника из Петербурга Алексея Литвишкова. Произведение «Высокие ставки» из серии «Сны в космосе», украшают компиляцию, которую завершает композиция на роман советского писателя-фантаста Сергея Павлова «Лунная радуга». Герои книги открывают новые горизонты в науке и космических исследованиях, и это показывает в своей композиции проект Echo-Es.

Именно таким получается путешествие по фантастическим мирам в глазах современных композиторов, принявших участие в сборнике «Космической одиссеи». Компиляция будет интересна и меломанам, и ценителям космической электронной музыки, и режиссёрам и деятелям киноиндустрии.

Сам музыкальный альбом можно послушать везде, скажем, на Bandcamp или Я.Музыке.

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