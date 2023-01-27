На ТНТ стартует музыкальное шоу «Конфетка»

28 января на телеканале ТНТ стартует музыкальное шоу «Конфетка». Авторы и исполнители неизвестных широкой публике песен получат шанс стать известными на всю страну. А их композиции исполнят топовые звёзды российской эстрады. Ведущими будут Гарик Мартиросян и Марина Кравец.

Новый музыкальный проект «Конфетка», созданный продакшн-компанией «ВайТ Медиа», соберёт на телеканале ТНТ непрофессиональных исполнителей, чьи произведения знакомые пока только интернет-аудитории. Команда создателей шоу подарит новую жизнь песням и представит их в новом прочтении. Именно с ними на сцене «Конфетки» выступят приглашенные звёзды. Кто именно – останется сюрпризом до момента выхода на сцену. Известно только, что в числе жюри проекта зрители увидят Хабиба, Клаву Коку, Ольгу Бузову, Азамата Мусагалиева и других звезд. А за музыку отвечают резиденты Comedy Club: Зураб Матуа, Андрей Аверин и Павел Гавриленков.

В рамках каждого выпуска встретятся пять талантливых исполнителей̆, которые представят свои песни, а также пять популярных артистов, постаравшихся сделать из локальных шедевров настоящие конфетки. Выступления оценит профессиональное жюри и зрители в зале – именно так будет определяться победитель каждой программы, который получит от ТНТ 300 тысяч рублей.

«Главная изюминка «Конфетки» в том, что впервые на телевидении мы потратили столько сил и энергии, чтобы самые обычные люди могли прославиться на всю страну благодаря творчеству. У многих, не скажу за всех, но у многих почти не было такого шанса. Вы увидите, что некоторые звезды предлагают им спеть дуэтом, снять новый клип или продать песню. Вы даже не представляете, что будет происходить у нас, но я не хочу выдавать все секреты», – говорит Гарик Мартиросян, ведущий шоу «Конфетка».

Ожидается, что проект станет новым словом в музыкальных шоу.

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