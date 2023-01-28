Юбилейные концерты Народного артиста СССР, дирижёра Владимира Ивановича Федосеева

В Большом зале московской консерватории им. П.И. Чайковского состоялись концерты Народного артиста СССР, дирижёра Владимира Ивановича Федосеева и Государственного академического Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского. Выступления были приурочены к двойному юбилею:маэстро недавно исполнилось 90 лет, почти 50 из которых он является бессменным руководителем БСО им. П.И. Чайковского.

– Я очень люблю своих музыкантов и горжусь ими, страдаю, когда музыканты уходят… 50 лет мы работаем вместе! Срок большой. Когда я выхожу на концерт, меня и сама публика и музыканты вдохновляют! И музыка, конечно! Я питаюсь музыкой, я её ем, съедаю. Для меня она каждый раз разная. Как сказал Пушкин: «Одной любви музыка уступает; но и любовь – мелодия», – говорит дирижёр Владимир Федосеев.

В концертах также приняли участие молодые российскиемузыканты пианист Адам Гуцериев и виолончелистка Дали Гуцериева. Прозвучали произведения Листа, Римского-Корсакова, Рахманинова и Чайковского.

– Молодые музыканты – наше будущее! Адам и Дали Гуцериевы – это брат и сестра. Адам талантливый человек, чувствует музыку. Он играет Листа, совсем нерусское произведение, однако нашёл к нему подход. У Дали – произведение Чайковского, тоже хорошо получается, – рассказывает Владимир Федосеев.

– Я рад, что выступил на юбилейном концерте Владимира Федосеева, великого дирижера, настоящего Маэстро. Для меня это огромная честь и невероятный опыт. Гениального дирижера отличает то, что он не использует какие-то особые практики, методы, - у него это получается естественно, словно само собой, – делится впечатлениями пианист Адам Гуцериев.

– Я счастлива присутствовать на двойном юбилее Владимира Федосеева и его 50-летней работы в оркестре Чайковского, и я очень рада, что сыграла с этим знаменитым оркестром. Невероятные, талантливые музыканты! Это выступление мне запомнится надолго, навсегда!, – комментирует виолончелистка Дали Гуцериева.

Народный артист СССР Владимир Федосеев – один из самых известных дирижеров современности. С 1974 года он руководит Государственным академическим Большим симфоническим оркестром имени П.И. Чайковского. Помимо работы с оркестром, Владимир Иванович активно сотрудничает с оперными и балетными театрами мира – Ла Скала, Венская опера, Цюрихский оперный театр и другими. Многие записи Владимира Федосеева становились бестселлерами, были удостоены высочайших международных наград, в их числе – приз «Золотой Орфей», французской академии грамзаписи «Шан дю Монд». Владимир Федосеев – полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», «Славы и чести» I степени, награжден Серебряным крестом и Орденом Почетного Креста I степени Австрийской Республики. Лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска», обладатель Золотой медали Российской академии художеств.

Адам Гуцериев родился в 2005 году. Ученик 11 класса Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Музыкальную карьеру начал в 5 лет. Уже в 11 победил на VII Международном конкурсе молодых пианистов Amigdala(Италия). Неоднократный победитель и лауреат престижных международных конкурсов, среди которых Manchester Music Competition (Великобритания, I премия), «Odin» (Дания, II премия); II Международный конкурс в Брюсселе (III премия), VI Музыкальный конкурса в Париже (II премия) и других. Адам Гуцериев регулярно гастролирует за рубежом. Он выступал на концертных площадках Франции, Италии, Бельгии, Латвии и других стран. Имеет опыт сольных выступлений с ведущими оркестрами и дирижёрами мира. В 2018 году выступил в Московской консерватории с Датским королевским оркестром и маэстро Александром Ведерниковым; в 2019 году – с Азербайджанским государственным симфоническим оркестром под управлением Хобарта Эрла и с Оркестром Силезской филармонии и всемирно известным израильским дирижёром Даниэлем Ореном в Санкт-Петербурге. В сезоне 2020-2021 состоялись концерты юного пианиста с маэстро Давидом Герингасом и оркестром «Geringas Chamber Orchestra» в Страсбурге, а также с Российским Национальным Оркестром (дирижер Кери-Линн Уилсон, Канада) в Москве. Сезон 2021-2022гг. отмечен концертами в Санкт-Петербурге с Государственным академическим симфоническим оркестром под управлением маэстро Александра Титова и в Ереване с Государственным академическим Большим симфоническим оркестром имени П.И. Чайковского и маэстро Томасом Зандерлингом. В текущем году запланированы гастроли в странах Ближнего Востока и Европы.

Дали Гуцериева родилась в 1999 году. Аспирант Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Музыкой стала заниматься с 6-ти лет. Дали – победитель и лауреат многих авторитетных музыкальных конкурсов: Международного конкурса виолончелистов им. Святослава Кнушевицкого (I премия); Международного конкурса в Манчестере (I премия); VI Международного конкурса в Токио (III премия); VII Международного Конкурса «Odin» (II премия); Международного конкурса струнных инструментов «Ise-Shima» в Японии (спец. приз). Дали Гуцериева по праву считается одной из наиболее талантливых молодых виолончелисток России. Выступления прошлых сезонов включали концерт с Датским королевским оркестром в Москве, оркестром «Астана Опера» в Казахстане, Азербайджанским государственным симфоническим оркестром в Баку, Латышским камерным оркестром в Риме, а также концерты в Париже, Брюсселе, Амстердаме и Лондоне с Национальным филармоническим оркестром России (дирижёр Владимир Спиваков). Сезон 2019-2020 гг. был отмечен выступлением в Санкт-Петербурге с маэстро Даниелем Ореном и Симфоническим Оркестром Силезской Филармонии. В сезоне 2020-2021 гг. выступила в Москве с Даниэлем Ореном и Оркестром Новой Оперы, а также в Страсбурге с маэстро Давидом Герингасом и оркестром «Geringas Chamber Orchestra». В сезоне 2021-2022гг. с большим успехом прошли концерты в Москве с Российским Национальным Оркестром и маэстро Кери-Линн Уилсон, а также в Ереване с Государственным академическим Большим симфоническим оркестром имени П.И. Чайковского и маэстро Томасом Зандерлингом. В этом сезоне в творческих планах Дали Гуцериевой выступления в России и за рубежом.

Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского основан в 1930 году как первый симфонический оркестр Советского Союза. «Игра БСО, относящегося к числу самыхлучших оркестров, отличается совершенно неповторимым звучанием, своеобразным “певучим” колоритом», – говорило коллективе композитор Г. Свиридов, наряду с которым оркестру доверяли премьеры своих сочинений С. Прокофьев, А. Хачатурян, Д. Шостакович и другие. Список блистательных музыкантов с мировым именем,сотрудничавших с оркестром, занял бы не одну страницу. В их числе – С. Рихтер, Д. Ойстрах, А. Нежданова, С. Лемешев, И. Архипова, Л. Паваротти, В. Третьяков, Ю. Башмет, Е. Леонская, А. Князев, Е. Кисин, М. Венгеров, В. Репин и многие, многие другие.

Фото – Денис РЫЛОВ

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