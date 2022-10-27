Страсти накаляются: стартует полуфинал музыкального проекта ПРО ПЕСНИ

Музыкальный проект ПРО ПЕСНИ, стартовавший 29 апреля от организаторов 17-го независимого, запускает уже пятый раунд второго сезона. В борьбе за главный приз сойдутся 24 исполнителя. Раунд обещает быть жарким и подарить много новых релизов!

За время четвертого раунда было принято 48 треков. На текущий момент можно назвать ТОП-5 исполнителей раунда. С результатом в 95 баллов из 100 возможных лидирует HOLLYFLAME, его оценка от народных судей составила 8,7 баллов. Лидерство в своей группе и 88 баллов завоевал LeanJE. По 85 баллов набрали участники верхней и нижней сеток: NARKOMFIN, KLAVA BRAVO и KOLYA MELODY.

Исполнители этого сезона удивляют и штурмуют музыкальные чарты на всех платформах. Не так давно HOLLYFLAME был в топе ВКонтакте и Яндекс Музыке, после чего артист закрепился в ТОП-100 в глобальном чарте Яндекс Музыки. Как отмечает сам артист, для него это является подтверждением того, что он двигается в верном направлении:

Интересно, что сразу появляется азарт, сколько моя музыка сможет выдать, до какого места я дойду. Я чувствую, что это награда за мой труд. Любой же труд должен поощряться?

Мне кажется, что проект помог мне обрести новую аудиторию. Именно во время участия в ПРО ПЕСНЯХ я первый раз оказался в чарте ВК, в который все не мог попасть, хотя до этого был в чартах на других платформах. Проект базируется именно на этой площадке, и именно здесь новые люди узнали обо мне.

Еще один участник проекта CARAPACEE также заслуженно появился в чарте от ВК. Его песня на 4 раунд занимала 91 позицию. Исполнитель признается, что часто визуализировал этот момент и представлял, как попадет туда:

Наверное, когда ты не подозреваешь, что можешь попасть в чарт — это серотониновый взрыв. В моем же случае, я так часто это визуализировал, что, попав туда, был готов и просто выдохнул. Это ведь труд, труд целой команды, начиная от студии и заканчивая офисом.

Перед началом участия в проекте у меня случился небольшой творческий кризис, треки не писались. Сейчас он постепенно уходит, и работа потихоньку идет. Это явно мотивирует, на уровне дисциплины особенно заметно. 10 ноября выходит новый трек, именно в том стиле, в котором хочу продолжать двигаться дальше. Жду всех на релизе!

Напомним, что проект ПРО ПЕСНИ проходит в онлайн-формате, который дает исполнителям свободу самовыражения. Одним из партнеров проекта является приложение «ПАНЧ», в котором можно создавать музыку, продвигать ее и развиваться как артист. Участники могут записывать демки, выбирая бит из большой библиотеки и накладывать различные эффекты. Инфопартнер проекта — журнал, посвященный современной культуре и моде, POPCAKE.

Тема 5 раунда звучит так: «Им не до нас». Треки принимаются до 7 ноября включительно, и уже 17 ноября мы узнаем имена финалистов, которые будут сражаться за 1 миллион рублей.

Наблюдать за соперничеством талантливых музыкантов интересно как судейскому составу, так и зрителям, которые активно обсуждают решения жюри. Голосуйте за любимых участников и делитесь мнением по поводу треков, полуфинал намечается еще более жарким и непредсказуемым!

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