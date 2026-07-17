От малазийских карликов до чёрных лебедей — орнитологический парк Городской фермы

Этим летом Городская ферма ВДНХ превратилась в настоящий орнитологический парк. Сюда привезли редкие породы кур, лебедей и уток со всего мира — все новосёлы уже освоились и охотно знакомятся с посетителями.

Среди пернатых — три экзотические куриные породы. Малазийские серамы — самые миниатюрные куры в мире: взрослая особь размером с голубя, петух весит не больше 650 граммов. При этом выглядят браво — грудь колесом, хвост почти вертикально, крылья до земли, как у игрушечного солдатика. Они спокойны и ручные.

Итальянские падуаны — обладатели пышных хохолков, напоминающих парики, и густой «бороды», скрывающей лицо. Их ноги окрашены в редкостный свинцово-голубой цвет. Птицы доверчивы, но требовательны к сухости — на ферме созданы специальные условия, чтобы их «причёски» не портились.

Шёлковые куры из Китая — отдельная диковинка. Их оперение похоже на пух, а под ним скрываются чёрная кожа, чёрные кости и мышцы. Уши сине-зелёные, на лапах по пять пальцев. Эти куры известны как заботливые наседки — готовы высиживать чужие яйца и ухаживать за птенцами.

На пруду поселились две пары лебедей — белые и чёрные. Чёрные были открыты только в XVII веке и опровергли стереотип, что все лебеди белы. Их муарово-чёрное оперение, алый клюв с белой перевязью и самая длинная шея среди лебединых выглядят особенно эффектно. Обе пары моногамны и верны друг другу годами.

Компанию им составили утки пяти видов: изумрудные каюги, мини-кряквы, огари, свиязи и пеганки. Каюги почти не летают, селезни достигают 4 кг, а их яйца имеют почти чёрную скорлупу, которая к концу сезона светлеет. Их миниатюрная родственница ист-инди весит не более килограмма, подвижна и отлично летает — обе породы холодостойки.

Мини-кряквы — точная копия диких уток, но в полтора раза меньше. Самыми яркими на пруду стали огари (красные утки) — их оранжево-рыжее оперение заметно издалека, они отлично бегают по земле. Свиязь узнаваема по звонкому свисту, а пеганки с их контрастным оперением обожают прогулки по суше, за что их называют «земляными утками».

Теперь Городская ферма ВДНХ напоминает живую энциклопедию птиц. Познакомиться с новыми обитателями можно в любое время — они уже привыкли к гостям и ждут встречи.

Фото: пресс-служба ВДНХ