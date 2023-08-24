История создания ресторана Bebe de la mer

Владелица ресторана Лера Голованова, в свое время много путешествовала, по средиземноморье, югу Франции, Италии, Португалии, ее вдохновляли маленькие семейные ресторанчики, посещая которые попадаешь в домашнюю атмосферу тепла и уюта.

«Когда-то на Петровке был маленький уютный цветочный магазинчик, он мне нравился, я покупала там цветы, и когда помещение стали сдавать в аренду, я решила снять его и сделала там маленький средиземноморский ресторан Bebe de la mer. Подобрала туда уникальную с историей морскую мозаику из бассейна завода «Серп и молот», красивая с корабликами и рыбками мозаика придала свой шарм. Некоторые детали интерьера привезены из путешествий, благодаря всему этому и получилось уютное место с особой атмосферой. Все гости, попадая сюда, будто оказываются не в Москве, а на берегу моря.

Ресторан полюбился влюбленным парам и здесь стало уже традицией делать предложение руки и сердца, так же любят праздновать маленькие свадьбы и годовщины.

В переводе с французского Bebe de la mer звучит как «морская малышка» или «дитя моря».

Это ресторан про девушку, которая любит море, любит путешествовать, лучезарную атмосферу. В Bebe de la mer влюбляешься раз и навсегда.

«Актриса Бриджит Бардо, такие места как Сен-Тропе и Портофино, старые фильмы про лазурный берег, художники, что рисуют море, музыка Босаново и многое другое», – рассказывает владелица ресторана, о том, что её вдохновило на создание ресторана Bebe de la mer.

– Чем отличается Bebe de la mer от других ресторанов?

Во-первых, это самое маленькое место из морских ресторанов в Москве, он всего лишь 30 кв метров.

Во-вторых, в ресторане все готовится из-под ножа, нет заготовок, свежие морепродукты на витрине.

В-третьих, это незабываемая романтическая морская обстановка, в которую окунаешься в прямом и переносном смысле. Маленький островок надежды, глоток средиземноморского воздуха.

5 причин побывать в Bebe de la mer:

если вы влюблены;

если вы любите;

если вы влюблены в море и любите море;

если вы любите свежие морепродукты;

если вы гедонист, у вас хороший вкус, если вы человек умеющий тонко чувствовать красоту

Самое вкусное в меню Bebe de la mer

Из готовых блюд – фирменные гребешки с боровиками, паста с крабом, паста с вонголе, салат с морепродуктами, с осьминогом, тут он превосходный. Из десертов – самый лучший тирамису и яблочный пирог. И здесь, всегда есть определенные новинки, а если кто-то из гостей ест мясо, просто нужно предупредить и здесь его тоже приготовят.

Столик в Bebe de la mer лучше заказывать бронировать заранее, чтобы красиво провести время, выпить аперитив, заказать закуски, взять бутылочку вина, разговаривать по душам, слушать музыку, наслаждаться атмосферой заведения, здесь все сделано именно для уютного времяпрепровождения.

Это место про эстетскую красоту, такой ужин нужно заранее планировать, т.к. … это праздник, праздник, который всегда с тобой, как у Хемингуэя в книгах. Гедонизм, жизнелюбие, вкус к жизни – все это Bebe de la mer.

Где? Москва, ул. Петровка, д. 30/7, тел. для брони: +7-985-435-77-77

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