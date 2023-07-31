«Ожившие сказки»: новые витрины, интерактивные шоу и детские экскурсии в ЦДМ на Лубянке

31 июля 2023 года «Центральный Детский Магазин на Лубянке» представил новые уличные витрины, созданные по мотивам сказок и шедевров детской литературы. Шесть красочных инсталляций расположены вдоль фасада здания ЦДМ со стороны Театрального проезда. Ежедневно с 10:00 до 22:00 в витринах проходят интерактивные шоу со световыми и динамическими эффектами. В честь обновления витрин ЦДМ запускает серию бесплатных тематических экскурсий «Ожившие сказки», которые будут проходить по выходным в августе.

«ЦДМ на Лубянке является любимым ностальгическим местом для многих поколений москвичей и гостей столицы. На протяжении всей истории легендарные витрины магазина всегда считались городскими достопримечательностями. Нам было важно продолжить эти традиции и сохранить особую атмосферу волшебства. Каждая из новых витрин ЦДМ является настоящим произведением искусства. Концепция проекта объединяет все лучшее, что создавалось в русском фольклоре, литературе и мультипликации для детей. В оформлении мы впервые использовали уникальные материалы и технологии, которые позволяют «оживить сказку» и показать красочные шоу. Наши гости могут не только любоваться масштабными инсталляциями, но и слушать любимые произведения. Узнать больше о секретах новых витрин и познакомиться с другими сказочными местами магазина все желающие смогут на бесплатных экскурсиях. Приглашаем окунуться в сказку в ЦДМ», — прокомментировала Светлана Фарниева, генеральный директор ЦДМ на Лубянке.

Шесть новых уличных витрин украшают фасад здания ЦДМ с Театрального проезда. Композиции созданы по мотивам сюжетов сказок и классических произведений детской литературы: «Красная Шапочка», «Руслан и Людмила», «Царевна-лягушка», «Сказка о царе Салтане», «Незнайка в Солнечном городе» и «Конек-Горбунок». Особенностью витрин является их интерактивность – на стеклах размещены QR-коды, отсканировав которые можно послушать сказки в исполнении профессиональных дикторов.

Над созданием витрин под руководством творческой команды ЦДМ работали более 50 специалистов: дизайнеры, декораторы, скульпторы, инженеры и многие другие. Большинство деталей и декораций изготовлены вручную. В рамках проекта использованы уникальные технологии и механизмы, создающие световые эффекты и приводящие в движение героев.

Интерьеры новых витрин наполнены сказочными арт-объектами и персонажами. Самой большой витриной на Театральном проезде является «Красная Шапочка» – на площади более 40 кв. м в деталях воссоздана сцена встречи Волка с девочкой в антураже домика из сказки.

Наиболее масштабной скульптурной работой стала витрина «Конек-горбунок», которая объединяет шестиметрового кита и десятки миниатюрных персонажей высотой от 1 до 5 см. Одна из самых динамичных – «Сказка о царе Салтане», где синхронно запускаются четыре эффекта движения и подсветка композиции белокаменного города с белкой. Наиболее яркой из всех шести получилась витрина «Незнайка в Солнечном городе», в которой передана почти вся палитра красок. Самый «сказочный» эффект воплощен в «Царевне-лягушке», где двигаются курьи ножки у избы Бабы Яги. Наиболее популярным персонажем для фото стал «кот учёный» в витрине «Руслан и Людмила».

Ежедневно с 10:00 до 22:00, каждые полчаса, в витринах проходят интерактивные шоу. Начинаются перфомансы с первой композиции «Красная Шапочка», где приходят в движение мышонок и кукушка. После этого «оживает» сказочное «Лукоморье» в витрине «Руслан и Людмила» – начинают светиться и двигаться солнце и месяц, а также загораются глаза у сов и сияет перо Жар-Птицы. Третье шоу приводит в движение избушку на курьих ножках из «Царевны-лягушки» – там же подсвечивается луна с силуэтом Бабы-яги. Четвертой по счету включается витрина «Сказка о царе Салтане», в которой грызет орешки знаменитая белочка, открываются сундуки с золотыми скорлупками и ядрами «чистый изумруд», крутится солнечный диск. Продолжает серию композиция с Незнайкой – здесь у машины двигаются колеса и светятся фары, а также крутится колесо обозрения. Завершается шоу-программа в шестой по счету витрине «Конек-горбунок» – в ней крутится мельница и подсвечиваются окна сельских домиков на спине у «Чудо-юдо Рыбы-кит». Шоу в каждой витрине длится три минуты. Эффекты включаются последовательно от первой до шестой витрины, что дает возможность гостям рассмотреть в деталях каждую композицию. Весь цикл занимает около 25 минут. Ежедневно в витринах проходит по 24 шоу.

Масштабный проект по обновлению 15 уличных витрин ЦДМ стартовал в 2022 году. К концу 2023 года работы будут полностью завершены – вдоль улиц Пушечная и Рождественка появятся еще девять новых витрин. Ранее в витринах ЦДМ были воссозданы интерьеры крупнейших московских музеев в рамках образовательного проекта «Музеемания», стартовавшего в 2019 году.

В августе гостей ЦДМ ждут тематические экскурсии «Ожившие сказки». Известные москвоведы представят новые уличные витрины легендарного детского магазина и покажут самые волшебные места в ЦДМ: резиденцию Бабы Яги, красочные витражи по мотивам иллюстраций к сказкам художника Ивана Билибина, уникальные механические часы «Ракета» и другие. В рамках экскурсий участники также побывают на шоу молний в интерактивном музее науки «ИнноПарк» и смотровой площадке ЦДМ. Часовые экскурсии предназначены для семейного посещения с детьми старше пяти лет. Они состоятся в выходные дни – 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 августа. Начало в 12:00. Количество мест ограничено — необходима предварительная запись на сайте ЦДМ.

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