Широкая Масленица в парке развлечений «Сказка»

Гигантская 2-х метровая матрешка, ходулисты в русских национальных костюмах, боулинг с матрёшками и колобком, ложечный тир, подушечные бои — и это лишь часть программы на Масленицу в парке развлечений «Сказка». Праздник пройдет 6 марта с размахом и в лучших народных традициях.

Русские народные игры, обряды проводов зимы и встречи весны, перетягивание каната, силовой конкурс «Богатырская сила» и, конечно, вкусные блины — символ праздника.

Гуляния и развлечения будут продолжаться с 14:00 до 19:00.

Гости праздника испытают себя в боулинге с матрешками, тире с ложками и в боях подушками. Те, кто не любят состязаться, смогут от души покружиться в хороводе с лентами.

В перерывах между играми и конкурсами участников праздника ждет театрализованная концертная программа с участием зажигательных артистов. Масленичное настроение будут задавать ансамбль русской песни «Ярило», хореографический коллектив «Феникс» и вокальный театр «Альт».

Кроме того, по традиции, на территории парка можно будет отведать вкуснейшие блины, выполненные по разнообразным рецептам народов мира, в семейных кафе «Базилик», «Да! Блин» и в специальных точка уличного питания.

Участие в празднике бесплатное. Вход на территорию парка развлечений «Сказка» свободный

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