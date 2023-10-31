В рамках VI Международного интерактивного фестиваля современного искусства ARTLIFE FEST каршеринг-сервис Ситидрайв разместил на своих автомобилях произведения искусства.

В рамках нового совместного проекта Ситидрайва и ARTLIFE FEST автомобили сервиса вновь преобразятся. В Москве уже можно увидеть уникально-брендированные автомобили, на капот которых нанесены изображения картин современных художников со всего мира. Все автомобили с произведениями искусства уже доступны для аренды.

Главная задача проекта — не только популяризировать современное искусство, но и обогатить городскую среду, наглядно продемонстрировав многогранность искусства, которое может в нее органично вписаться, а также дать художникам новое пространство и возможности для знакомства зрителей со своим творчеством.

В рамках проекта ARTLIFE и Ситидрайв на автомобилях появились работы десяти художников-участников фестиваля этого года из восьми стран — Азама Атаханова, Анны Сладковой, Арсена Курбанова, Джузеппе Рагаццини, Изабель Гармон, Константина Сапронова, Ло Чан Пэнг, Мишеля Корман, Патрисии Гузман и Степана Лысенко. Всего в Москве будет 30 автомобилей, превратившихся на время в произведения искусства.

– Искусство влияет на нас сильнее, чем мы порой осознаем — его присутствие в городской среде делает наши будни насыщеннее и осмысленнее. Это второй год подряд, когда мы запускаем коллаборацию с ARTLIFE FEST с важной целью — интегрировать искусство в пространство вокруг нас. Мы верим, что каждый горожанин, который видит автомобиль с картиной, чувствует себя причастным к чему-то прекрасному. Мы надеемся, что наши брендированные автомобили станут не только неотъемлемой частью города, но и его украшением, – говорит PR-директор Ситидрайв Юлия Варламова.

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