26 октября в Известия Hall состоялась церемония награждения в области бизнеса и экспертизы «Эксперт года – 2023», а также празднование дня рождения журнала «EXPERT_RF».
Мероприятие ежегодно подчеркивает значимость лидеров, которые задают тенденции и стандарты в бизнесе, тем самым вдохновляя других. Участники церемонии – это твердые эксперты, уверенно смотрящие в будущее.
Церемония награждения «Эксперт года – 2023» уделяет внимание различным проектам. Отмечается вклад в успех бизнеса как отдельных личностей, так и профессионализм команд. Сформированные критерии оценки уже сами по себе являются показателем успеха. Ориентируясь на них, многие извлекают значительную пользу. В дальнейшем отмеченные стартапы, инновации и представленные оригинальные решения получают свое развитие в глобальном масштабе, влияя на развитие всего бизнес-сообщества.
Среди медийных гостей были замечены: Елена Воробей, Митя Фомин, Наталия Власова, Dj TWINS, Радислав Гандапас и Анна Видуецкая, Максим Батырев, группа Мохито, Kalvados, группа Ассорти, Андрей Пономарев, Вадим Антонов, Евгений Холмский, Ксюша Антонова, Таня Герман и многие другие.
Наградами были удостоены:
- Радислав Гандапас и Анна Видуецкая – «Бизнес-пара года 2023»;
- Митя Фомин – «На все 100»;
- Максим Батырев Валерьевич – «За выдающийся вклад в развитие бизнес-индустрии РФ»;
- Группа Мохито – Самый ротируемый ремейк на радио «В жизни так бывает», 2,1 млн ротаций;
- Наталия Власова – «Выбор поколений»;
- Kalvados – 100 хит «Простыни»;
- Dj TWINS – «Проект-Трендсеттер в области Dj 2023»;
- Евгений Холмский – «30 лет на сцене»;
- DRAMBLYS – «Прорыв года в области ювелирных украшений с использованием янтаря 2023»;
- Ассорти – «Лучшая женская группа 2023»;
- Vlad Kelly – «Хит Года»;
- LovaLova – «Эксперт года в области Fashion индустрии 2023»;
- Руслан Кононюк – «Эксперт года в сфере маркетинга 2023»;
- Наргиз Нойманн-Зандер – «Инноватор в области интеграции ИИ, цифровых двойников, VR технологий»;
- Артем Турков – «Империя Восходящего Солнца: Лидер рынка в сфере доставки еды 2023»;
- MAVVEL COSMETICS – «Beauty-прорыв года 2023»;
- Ксюша Антонова – «Женский голос 2023»;
- Виктория Боровская – «Эксперт года в области фитнеса и женского здоровья 2023»;
- Наира Варданян – «Эксперт года в сфере недвижимости»;
- Лошадиная сила – «Beauty бренд N1 в России»;
- Вадим Антонов – «За вклад в развитие и популяризацию медиаиндустрии 2023»;
- Даниил Клешко – «Эксперт года в области кредитования и финансов 2023»;
- Наталья Валерьевна Шокова – «Эксперт в области инновационной медицины»;
- Владимир Вакаренко – «Продюсер года 2023»;
- Алена Шкуркова – «Лучший дизайнер эксклюзивных платьев 2023»;
- Ирина Станиславовна Ахаладзе – «За выдающийся вклад в развитие и популяризацию бутика вечерних платьев Mercedress»;
- Антон Гормах, Мария Ост и Андрей Шалахов (Fashion TV) – «Команда года»;
Организатором мероприятия выступило бизнес-издание EXPERT_RF во главе с учредителем и главным редактором Kristina PurPur.
Выражается благодарность партнёрам мероприятия: ювелирному бренду Драмблис, дому красоты «The Whites», косметическим брендам «MAVVEL» и «Лошадиная сила», банкетному комплексу Известия Hall, PR MENU, телеканалу «Fashion TV».
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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.