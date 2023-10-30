26 октября в Известия Hall состоялась церемония награждения в области бизнеса и экспертизы «Эксперт года – 2023», а также празднование дня рождения журнала «EXPERT_RF».

Мероприятие ежегодно подчеркивает значимость лидеров, которые задают тенденции и стандарты в бизнесе, тем самым вдохновляя других. Участники церемонии – это твердые эксперты, уверенно смотрящие в будущее.

Церемония награждения «Эксперт года – 2023» уделяет внимание различным проектам. Отмечается вклад в успех бизнеса как отдельных личностей, так и профессионализм команд. Сформированные критерии оценки уже сами по себе являются показателем успеха. Ориентируясь на них, многие извлекают значительную пользу. В дальнейшем отмеченные стартапы, инновации и представленные оригинальные решения получают свое развитие в глобальном масштабе, влияя на развитие всего бизнес-сообщества.

Среди медийных гостей были замечены: Елена Воробей, Митя Фомин, Наталия Власова, Dj TWINS, Радислав Гандапас и Анна Видуецкая, Максим Батырев, группа Мохито, Kalvados, группа Ассорти, Андрей Пономарев, Вадим Антонов, Евгений Холмский, Ксюша Антонова, Таня Герман и многие другие.

Наградами были удостоены:

  • Радислав Гандапас и Анна Видуецкая – «Бизнес-пара года 2023»;
  • Митя Фомин – «На все 100»;
  • Максим Батырев Валерьевич – «За выдающийся вклад в развитие бизнес-индустрии РФ»;
  • Группа Мохито – Самый ротируемый ремейк на радио «В жизни так бывает», 2,1 млн ротаций;
  • Наталия Власова – «Выбор поколений»;
  • Kalvados – 100 хит «Простыни»;
  • Dj TWINS – «Проект-Трендсеттер в области Dj 2023»;
  • Евгений Холмский – «30 лет на сцене»;
  • DRAMBLYS – «Прорыв года в области ювелирных украшений с использованием янтаря 2023»;
  • Ассорти – «Лучшая женская группа 2023»;
  • Vlad Kelly – «Хит Года»;
  • LovaLova – «Эксперт года в области Fashion индустрии 2023»;
  • Руслан Кононюк – «Эксперт года в сфере маркетинга 2023»;
  • Наргиз Нойманн-Зандер – «Инноватор в области интеграции ИИ, цифровых двойников, VR технологий»;
  • Артем Турков – «Империя Восходящего Солнца: Лидер рынка в сфере доставки еды 2023»;
  • MAVVEL COSMETICS – «Beauty-прорыв года 2023»;
  • Ксюша Антонова – «Женский голос 2023»;
  • Виктория Боровская – «Эксперт года в области фитнеса и женского здоровья 2023»;
  • Наира Варданян – «Эксперт года в сфере недвижимости»;
  • Лошадиная сила – «Beauty бренд N1 в России»;
  • Вадим Антонов – «За вклад в развитие и популяризацию медиаиндустрии 2023»;
  • Даниил Клешко – «Эксперт года в области кредитования и финансов 2023»;
  • Наталья Валерьевна Шокова – «Эксперт в области инновационной медицины»;
  • Владимир Вакаренко – «Продюсер года 2023»;
  • Алена Шкуркова – «Лучший дизайнер эксклюзивных платьев 2023»;
  • Ирина Станиславовна Ахаладзе – «За выдающийся вклад в развитие и популяризацию бутика вечерних платьев Mercedress»;
  • Антон Гормах, Мария Ост и Андрей Шалахов (Fashion TV) – «Команда года»;

Организатором мероприятия выступило бизнес-издание EXPERT_RF во главе с учредителем и главным редактором Kristina PurPur.

Выражается благодарность партнёрам мероприятия: ювелирному бренду Драмблис, дому красоты «The Whites», косметическим брендам «MAVVEL» и «Лошадиная сила», банкетному комплексу Известия Hall, PR MENU, телеканалу «Fashion TV».

Visited 1 times, 1 visit(s) today