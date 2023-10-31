Завершился отборочный этап Всероссийского творческого конкурса композиторов и поэтов на создание патриотической песни «Голоса Родины», который проводит Российский музыкальный союз при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В финал прошли 12 композиций, выбранных по итогам голосования жюри и зрителей.

В общей сложности на конкурс было подано более 500 заявок, из которых более 250 прошли технический отбор. География проекта охватила более 50 субъектов Российской Федерации: свои произведения прислали авторы из Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Брянской, Воронежской, Рязанской, Мурманской, Нижегородской и Сахалинской областей, из Ставропольского, Приморского и Пермского края, Донецкой Народной Республики, Республик Татарстан, Тыва и Башкортостан, Ямало-Ненецкого автономного округа и других регионов страны.

Заявки рассматривали члены жюри – известные деятели культуры и искусства: композиторы Алексей Рыбников, Александр Клевицкий и Владимир Пресняков, джазовый пианист Даниил Крамер, поэты Александр Шаганов, Александр Вулых и Сергей Сашин, актер Владимир Шевельков, начальник отдела музыкального искусства и народного творчества Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России Людмила Сироткина, генеральный директор Благотворительного фонда актеров Лариса Назарова.

Жюри выбрало девять песен, которые прозвучат на открытом гала-концерте проекта «Голоса Родины» и будут претендовать на победу в трех основных номинациях – «Лучшая песня», «Лучший текст песни» и «Лучшая музыка для песни».

«Я не предам тебя, Донбасс!», автор музыки и текста – Елена Шкуратова (Елена Караванская);

«Zа Россию! За мир! За жизнь! За нас!», автор музыки – Александр Батаев, автор текста – Елена Батаева;

«Мы с тобой, Россия!», автор музыки – Владимир Беляев, автор текста – Екатерина Ильина;

«Моя малая Родина», автор музыки и текста – Светлана Сазанова;

«Россия, моя ты Россия», автор музыки и текста – Александр Бредихин;

«Родина», автор музыки и текста – Анатолий Кузнецов;

«Родилась Великая Победа», автор музыки – Владимир Синенко, автор текста – Светлана Плахутина;

«Гимн Победы», авторы музыки – Михаил Вавилин и Альберт Шарафутдинов, автор текста – Михаил Вавилин;

«Что же такое Родина?», автор музыки и текста – Артем Изотов.

В зрительском голосовании в специальной номинации «Лучшее исполнение песни» приняли участие более 4 000 человек. Финалистами в этой номинации стали:

«Zа Победу», автор музыки и текста – Леон Ягубов;

«Как прекрасна по весне Россия!», автор музыки – Ольга Криндач, авторы текста – Марина и Дарья Дороховы;

«Говорит Ленинград», автор музыки и текста – Сергей Гроссман.

Онлайн-трансляцию концерта можно будет посмотреть на портале «Культура.РФ» и на сайте Российского музыкального союза.

Во время прямой трансляции зрители смогут проголосовать за одного из финалистов в номинации «Лучшее исполнение песни»: победитель будет определен путем подсчета голосов. Победителей в остальных номинациях выберет жюри.

Все финалисты получат дипломы лауреатов конкурса, награды и памятные подарки. Победителям во всех номинациях будут вручены денежные призы.

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