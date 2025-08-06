Автомобильный фестиваль ВДНХ «ПроДвижение» посетили 270 тысяч человек

На ВДНХ состоялся большой автомобильный фестиваль ВДНХ «ПроДвижение», приуроченный к Дню Рождения Главной выставки страны – настоящее событие для всех, кто интересуется автомобильной культурой, историей и будущим российского автопрома. Гостями автофестиваля 2 и 3 августа стали 270 тысяч человек.

Именно на ВДНХ, начиная с 1939 года, демонстрировали самые яркие достижения отечественной автомобильной промышленности. Сегодня эта традиция возрождается. Автофестиваль «ПроДвижение», проходивший на ВДНХ 2 и 3 августа, стал уникальным событием, объединив историю, искусство и развлечения. В течение двух праздничных дней гостей окружала атмосфера захватывающего автомобильного путешествия длиной более, чем в целый век. Посетители смогли увидеть свыше 500 экспонатов, в том числе ретроавтомобили, культовые спортивные авто, легендарные мотоциклы, суперкары, лоурайдеры и транспортные средства будущего. Особое внимание было уделено отечественным автомобилям, прославившим нашу страну далеко за ее пределами.

Одним из центральных мероприятий автофестиваля стала уникальная выставка «Легенды России», которая расположилась вдоль Центральной аллеи ВДНХ. Здесь можно было проследить всю эволюцию российского автопрома, от реконструкции автомобиля Петра Фрезе и Евгения Яковлева – первого российского автомобиля, представленного публике впервые на Нижегородской выставке в 1896 году, до AURUS Senat 2025 года выпуска.

Особым событием автофеста ВДНХ стала экспозиция автомобильных музеев России и частных коллекций, которая разместилась в самом «сердце» ВДНХ – вокруг фонтана «Дружба народов». Более сотни уникальных образцов транспортных средств прошлого предоставили музей Гаража Особого Назначения ФСО России, Московский транспортный музей, музеи заводов АВТОВАЗа и УАЗа. Также неподалеку от этого знаменитого фонтана в дни проведения автофестиваля разместилась уникальная экспозиция автомобилей марки «Москвич», охватывающая ключевые этапы истории легендарного бренда. Выставка, посвященная 80-летию этой автомобильной марки, рассказала о вкладе АЗЛК в развитие отечественного автопрома, его роли в промышленности и культуре страны.

А на специальной площадке с экспозицией городского транспорта Москвы гости увидели машины, ставшие символом комфорта и надежности общественного транспорта столицы. Одним из самых необычных экспонатов этой выставки стал уникальный грузовик-тягач-эвакуатор МАЗ-ЗиЛ-200. Не менее интересной для автомобильного сообщества стала выставка АВТОВАЗа, где посетители смогли оценить дизайн, технические характеристики и инновационные решения новых автомобилей, представленные АВТОВАЗом широкой публике. Яркой премьерой экспозиции стала демонстрация нового кроссовера Lada Azimut.

А у арки Южного входа на автофестивале ВДНХ можно было увидеть коллекцию кастомных мотоциклов, 23 байка – от моделей ХХ века до современных спортивных и классических байков, в том числе, выполненных на заказ по индивидуальным проектам. В числе экспонатов гости ВДНХ смогут увидеть «Урал», «Иж», «Днепр», Harley-Davidson, BMW и Ducati. В рамках развлекательной программы на этой площадке прошли концерты и танцевальные мастер-классы.

Автофестиваль «ПроДвижение» прошел в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. И тема этого исторического события нашла свое отражение в его экспозиции. Перед павильоном №64 «Оптика» разместилась тематическая зона «Автомобили Победы». Здесь можно было увидеть колесную технику, трудившуюся на фронтовых дорогах – армейские внедорожники ГАЗ-64 и ГАЗ-67, грузовик ГАЗ-ММ, а также уникальные бронеавтомобили.

На площадке перед Музеем «АТОМ» в течение двух дней внимание посетителей удерживал настоящий транспорт будущего. Здесь можно было увидеть компактные электромобили «Атом» и, конечно же – автономный магистральный тягач Navio L5. Все выходные в зоне программы развития российского автоспорта SMP Racing для гостей были доступны передовой российский спортпрототип BR03 и болид Formula Renault. Также посетители смогли пообщаться с первым российским пилотом Формулы-1 Виталием Петровым.

Особое внимание на автофестивале ВДНХ было уделено владельцам уникальных и раритетных автомобилей. Коллекционеры получили уникальную возможность представить свои автомобили и пообщаться с гостями Выставки на специальной открытой фестивальной площадке – на Октябрьской площади. Условия участия включали отправку фотографии машины, краткой истории о ней, а также данных о марке, модели и года выпуска автомобиля. Прием заявок от частных коллекционеров для участия в мероприятии был открыт на сайте автофестиваля ВДНХ. Коллекционеры, чьи заявки прошли отбор конкурсной комиссии, смогли лично показать свои машины тысячам посетителей ВДНХ, рассказать, как были приобретены и восстановлены раритетные экземпляры, а также принять участие в насыщенной концертной и гастрономической программе в локации на Октябрьской площади.

Одной из самых зрелищных событий праздника стала выставка кабриолетов разных эпох «Московское небо». Выставка кабриолетов была созвучна концепции фестиваля «Лето в Москве»: много цветов и солнца, красивые городские виды, долгие насыщенные дни.

Познакомиться с легендами мирового автопрома можно было возле павильона № 1 «Центральный». Здесь представили автомобили, оставившие самый яркий след в истории мирового автопрома, в том числе, Ford Mustang, Porsche 911, Chevrolet Corvette, DeLorean DMC-12, Lamborghini Diablo. Также увидеть лучшие машины разных марок и эпох ведущих мировых автопроизводителей можно было в Нальчикском сквере. Гости ВДНХ смогли взглянуть на культовые модели прошлых десятилетий из разных стран мира: автомобили «золотой эпохи» Mercedes-Benz и BMW, американские спорткары Corvette и Mustang, японские раллийные легенды компаний Subaru и Mitsubishi и, конечно, эталоны автомобильного стиля от марок Ferrari, Lamborghini и Maserati.

Возле павильона №15 на тематической площадке Авто.ру можно было узнать все про скорость, стиль и любовь к машинам, а также сделать несколько снимков в эффектной фотозоне, оценить свои навыки в замене колеса на скорость и проверить реакцию в онлайн-гонке.

На площадке возле павильона № 14 работала зона бренда Cordiant, экспозиция, посвященная истории шинной индустрии. Гости фестиваля смогли увидеть здесь уникальные экспонаты Музея истории Ярославского шинного завода. Например, шину из пенополиуретана, которую выпускали в 1980х, раритетные часы с «шинным» дизайном для участников XVII Съезда ВКПБ, авиационную шину времен Второй мировой войны, найденную в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, редкую шину для автомобиля ЗИС и многое другое.

Благодаря широкой развлекательной программе автофестиваль ВДНХ стал для гостей Выставки незабываемым автомобильным праздником, насыщенным удивительными открытиями и яркими впечатлениями. Посетители участвовали в танцевальных и творческих мастер-классах, общались с участниками ретроралли «ВДНХ — наше наследие», которое состоялось 3 августа, и пели про «вишневую девятку» на концерте группы «Комбинация» в Зеленом театре. Также все желающие в эти дни смогли посетить театрализованные представления и большой праздничный концерт, посвященный Дню рождения ВДНХ, который для гостей провели ведущие радио «Maximum» Чак и Шуманский.

Во время праздника можно было перекусить в тематических фудтраках в Нальчикском сквере, на Октябрьской площади и у арки южного входа. В Доме российской кухни представили «тормозки» — сытные и быстрые перекусы для автотуристов.

Фото © пресс-служба ВДНХ