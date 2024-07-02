Татьяна Толстая рассказала Елене Ханге о проклятии рода и сложном характере Льва Толстого

Про проклятие рода Толстых

Как рассказала Татьяна Толстая, ее дальний родственник, дипломат Петр Андреевич Толстой, получил от императора Петра I задание: вернуть на родину сбежавшего за границу его старшего сына, не разделявшего политику отца. «Петр Андреевич убедил царевича, что ничего страшного не случится, а по возвращении сына Петра I арестовали. Его пытали, говорят, сам император принимал участие в пытках». Желая отомстить, царевич проклял род Толстых до 20 колена. «Проклятия я не чувствую, да и никто не чувствует. Род Толстых, слава Богу, гигантский. Но в сглаз и порчу я верю, они существуют».

Про Льва Толстого и абьюзерство

Льва Толстого Татьяна нравственным ориентиром не считает. «Нарожал кучу детей от своих крестьянок. Один кучером был, другие вообще где-то бегали голопузые. Это человек с дурным характером». При этом Татьяна Толстая признается, что, по ее мнению, Лев Николаевич, конечно, был великим писателем и обладал удивительной способностью создавать художественные тексты и образы.

Про знаки загробного мира и клиническую смерть

В интервью Елене Ханге писательница рассказала, что в загробный мир поверила благодаря отцу – еще до своей смерти он придумал, как подать дочери знак с того света. Папа и дочь условились, что когда Татьяна встретит где-нибудь слово «ипекакуана» (редкое растение – прим. ред.), значит это он ей весточку передает. По прошествии года после смерти папы Татьяна оказалась во флорентийском музее науки и увидела красивую банку, в которой находилась ипекакуана: «Он привел меня в музей, чтобы исполнить обещание». А позднее Татьяна Толстая сама пережила клиническую смерть: «От меня отделяется мое же тело, его начинает засасывать в туннель, воронку такую. Боли нет, находиться в таком состоянии отвратительно, но очень интересно. Ты понимаешь, что если согласишься уйти туда, то это все. Потом прибежали врачи, сделали уколы, и тут же этот загробный мир отступил».

Фото – телеканал «Россия»