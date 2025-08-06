Индонезийское кино покорило российскую публику

В течение трех дней в кинотеатре «Иллюзион» российские зрители знакомились с уникальным самобытным индонезийским кинематографом: аудитории были представлены психологическая драма «Бестиарий», которая также стала фильмом открытия; научно-фантастическая картина «Череп», мистическая комедия «Мальчик с движущимся изображением», фэнтези «Подчеркнутые пробелы» и хоррор «Кошмар».

Фильмы представили режиссер картины «Бестиарий», президент индонезийского кинофестиваля Kinosuite International Хулио Рионалдо и продюсер Фадиль Абимантра: они с удовольствием общались с российскими зрителями на специальной сессии Q&A после сеанса картины «Бестиарий».

Также в рамках визита в Москву компания РОСКИНО организовала для индонезийских гостей деловую программу: кинематографисты познакомились с кинопроизводственной инфраструктурой, посетив уникальный кинопарк «Москино»; встретились с российскими кинокомпаниями для обсуждения перспектив сотрудничества.

В торжественной церемонии открытия Фестиваля 1 августа приняли участие: специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой; Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезии в Российской Федерации и Республике Беларусь Жозе Антонио Морато Тавареш; генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова; заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», член Совета директоров РОСКИНО Юлия Голубева; генеральный директор «Арт Пикчерс Дистрибьюшн», член Совета директоров РОСКИНО Анастасия Корчагина; заместитель директора Третьего департамента Азии Министерства иностранных дел Россиийской Федерации Вадим Великанов и другие гости.

Специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил: «Отношения России и Индонезии сегодня охватывают весь спектр связей: это политика, экономика, наука, образование, культура. Индонезия – важнейший партнер России, это страна, где делают хорошее кино, помимо всего остального. Фестиваль индонезийского кино – конечно же, не последний в России, и также, я уверен, что российский кинематограф займет достойное место на экранах и онлайн-платформах, которые существуют сегодня в Индонезии. Индонезия и Россия – это большие рынки, вместе – почти полмиллиарда человек. Такие мероприятия взаимовыгодны для нашего кинематографического сотрудничества».

Посол Республики Индонезии в Российской Федерации и Республике Беларусь Жозе Антонио Морато Тавареш выразил надежду, что фестиваль станет первым шагом к развитию новых направлений сотрудничества, и все больше индонезийских фильмов будет демонстрироваться в России, а российских фильмов – в Индонезии. «В этом году сотрудничество России и Индонезии получило новый вектор взаимодействия, наши отношения выведены на уровень стратегического партнерства, и, безусловно, взаимодействие в культурной отрасли является одним из стратегически важных направлений, которому мы планируем и в дальнейшем уделять приоритетное внимание», – отметил он.

Генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова отметила, что 5 июля в Индонезии с успехом прошли показы российского кино. В Джакарте состоялся «День российского кино Индонезия 2025», организованный РОСКИНО при поддержке Минкультуры России. Индонезийская публика с большим воодушевлением посмотрела несколько российских фильмов разных жанров: кассовые блокбастеры и авторское кино: военную драму «В списках не значился», сказку «Огниво», драму «Вечная зима», документальную картину «Роман Костомаров: Рожденный дважды», а также драмеди «Втроем». «Индонезийским и российским кинематографистам есть что привнести в кинематограф друг друга: мы больше узнаем о мистических драмах и хоррорах, а индонезийскую аудиторию знакомим с нашим семейным кино, военными фильмами. Есть потенциал и в совместных проектах», подчеркнула она.

Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», член Совета директоров РОСКИНО Юлия Голубева сказала: «Мероприятия и фестивали, организованные РОСКИНО, помогают окунуться в многообразие культур, лучше узнать друг друга, и в конечном счете, благодаря киноискусству, увидеть, что, несмотря на культурные различия, людей во всем мире волнуют подлинные искренние истории и глубокие смыслы. Мы, в «Газпром-Медиа Холдинге», рассматриваем такие мероприятия не только как инструмент укрепления культурного сотрудничества, но и как возможность расширения партнерства с зарубежными кинематографистами».

Режиссер фильма «Бестиарий» Хулио Рионалдо: «От имени Республики Индонезии хотел бы выразить нашу искреннюю признательность всем организаторам фестиваля: в первую очередь РОСКИНО, Министерству культуры Российской Федерации, а также Посольству Республики Индонезии в России за предоставленную возможность. Индонезия – страна множества островов, их более 17 тысяч; у каждого острова – свой язык, своя история, свое наследие, и сегодня вечером мы приносим эти истории через океаны, через континенты, чтобы представить их здесь в Москве, потому что верим, что этими историями нужно делиться. Магия кино заключается в том, что нам не всегда нужен один и тот же язык, чтобы испытывать одни и те же эмоции. Мы все смеемся над забавным, мы все мечтаем о прекрасном. Когда мы делимся историями, мы создаем взаимопонимание, а взаимопонимание ведет к уважению. Уважение строит мосты, которые соединяют не только народы, но и человеческие сердца. Наш фильм «Бестиарий» создан в жанре магического неореализма. Основа этого жанра — возможность увидеть через новую призму те этапы, которые мы проживаем на пути своего взросления. Мы заинтересованы в сотрудничестве с Россией. Для нас это способ развить культурное взаимодействие. Я считаю, что кинематограф — это язык коммуникации и общения между народами, который помогает открывать новые двери. Мой любимый режиссер из России — это советский режиссер Андрей Тарковский; я очень вдохновляюсь его фильмами».

Продюсер фильма «Бестиарий» Фадиль Абимантра подробнее рассказал об этой картине: «Бестиарий» снимался в 2022 году, это достаточно интересный опыт, поскольку мы проявили творческую смелость, и получилось интересное произведение. Уникальность фильма состоит в том, что он очень наглядно демонстрирует, как в современном обществе мы можем ответить на такой вопрос: на что готов человек в попытках достигнуть своей мечты? Картина демонстрирует то состояние, в котором находится индонезийский рабочий класс, показывает проблемы, которые его волнуют, как живет индонезийское общество».