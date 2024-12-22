«Авторадио» разыграло кроссовер по-новогоднему

Встретить Новый год с новым автомобилем – мечта исполнилась у Виктории Степановой из Нижневартовска, которая верно назвала хит группы Dabro в суперфинале игры «Много денег на Авторадио. Отличный сезон». «Очень эмоционально, мы даже сами стали чуточку счастливее. «Юность» реализовала много наших желаний и продолжает делать это для других. Верьте в чудеса!» – посоветовали Иван и Михаил Засидкевичи.

В «Отличном сезоне» главной игры «Авторадио» Виктория выиграла современный городской кроссовер Changan CS35PLUS NEW. Она все сделала правильно: заменила гудки в телефоне на гимн радиостанции, а когда ей позвонили ведущие «Мурзилки Live», назвала песню, игравшую перед этим в эфире. «Сезон был отличным, потому что в этом году мы разыграли пять миллионов рублей и пять автомобилей, а пятерка – всегда отлично. Все автомобили нашли лучших владельцев, верных слушателей «Авторадио». Победители – люди из разных уголков страны, разных профессий, разного возраста, но их объединяет одно – такая же любовь к жизни, как у «Авторадио». Девиз радиостанции – движение только вперед. И в следующем году мы не остановимся, будем дальше увеличивать скорость. Новый сезон игры «Много денег» обязательно состоится, и ценность призов будет только расти», – заявил генеральный директор ГПМ Радио Вадим Терещук.

20 декабря «Авторадио» (в составе ГПМ Радио входит в «Газпром-Медиа Холдинг») устроило музыкальный марафон в прямом эфире. Вместе с песнями группы Dabro прозвучали «Матушка Земля» Татьяны Куртуковой, «Godzilla» от Bearwolf, а Shaman спел для всех «Душа нараспашку». Лучшие хиты исполнили Burito, Катя Лель, Soprano, «Новые Самоцветы», Galibri & Mavik и, конечно, не обошлось без премьер – на «Авторадио» Стас Пьеха представил «Уеду». «Песня кайфовая, а до конца года, может быть, еще одну успеем выпустить. Несколько дней осталось, но она у меня уже на подходе», – поделился музыкант.

За кулисами эфира артисты рассказывали о новых релизах и о том, чем им запомнился 2024 год, делились планами на грядущий 2025-й, а все происходящее в студии радиостанция транслировала в эфире, на сайте, в ТГ-канале и соцсетях. «Марафон «Авторадио» – это драйв, кайф и огромное желание творить. А творческая энергия очень поддерживает всю энергию вокруг, дает тот самый резонанс тепла и света, который так необходим всем», – подчеркнула Катя Лель. Девушки из Soprano отметили, что тоже получили заряд бодрости и вдохновения. Им даже показалось, что уже наступило 31-е число, самое волшебное время.

Марафон продолжался более пяти часов. Звезды пели, вместе с ведущими раздавали деньги, отделявшие участников от суперприза, танцевали с гостями праздничной эфирной студии и поздравляли россиян с наступающим Новым годом. «Я очень люблю праздники, – призналась Валерия Bearwolf, которая впервые оказалась на суперфинале игры «Много денег на Авторадио». – Все получилось супер! Танцуйте, живите, любите, зажигайте».

«В очередной раз мы сделали слушателей немного счастливее. Сегодня завершился одиннадцатый сезон. И, если посчитать все призы, мы разыграли уже 55 млн рублей, 22 автомобиля, 4 квартиры и более 500 умных гаджетов. «Авторадио» – радио №1 в России, и кому, как не нам, дарить людям радость и счастье. Мы всегда делаем это искренне – вся наша команда, все артисты, которые приходят и участвуют в марафонах. Представьте, какая огромная аудитория у «Авторадио», и лишь одного человека выбирает судьба. В каждом финале происходит настоящее чудо», – сказала генеральный продюсер ГПМ Радио Ирина Ипатова. В канун Нового года она пожелала слушателям, чтобы у каждого в жизни были верные друзья, а если вдруг таких не окажется, всегда рядом – «Авторадио».