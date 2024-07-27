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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Где на ВДНХ отдохнуть в жаркую погоду

editor
By editor
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зеленый лабиринт вднх

ВДНХ летом — это настоящее место силы для уставших горожан. Именно здесь можно посидеть в тишине Зеленого лабиринта, ненадолго заблудиться в парке «Останкино», позагорать возле одного из Каменских прудов. В разгар лета Главная выставка страны предлагает подборку мест, где приятнее всего находиться в летний зной, а также рассказывает, чем там можно заняться.

Водная дорога и пляж

Мало кто знает, что на ВДНХ есть место, где мечтает оказаться каждый житель мегаполиса летом, — пляж. Настил с удобными лежаками и навесом, защищающим от прямых солнечных лучей, обустроен на берегу Каменского пруда №3 в Ландшафтном парке. Купаться здесь нельзя, но можно с комфортом позагорать у воды. Ведет к пляжу прогулочная водная дорога с искусственным ручьем. На водной дороге разместились три детские площадки для игр с водой на песке. Это место для малышей — отличная возможность узнать, как работают различные хитрые приспособления: запруды, насосы, желоба, заслонки, винт Архимеда.

Воздушная экотропа

Гулять по экотропе, укрывшейся в тени столетних дубов Шереметьевской дубравы, — ни с чем не сравнимое удовольствие. Здесь даже в июльскую жару царит прохлада. Любители пеших прогулок могут подняться на экотропу и попытаться разглядеть в листве редких краснокнижных птиц и многочисленных обитательниц ВДНХ — белок. А если ходить не хочется, можно просто посидеть в тишине на одной из многочисленных скамеек, наслаждаясь свежим воздухом.

Экспозиция экосистем

На берегу 4-го Каменского пруда в зоне Ландшафтного парка «Природа ботаническая» находится экспозиция экосистем. Этот уголок ВДНХ предназначен для вдумчивого изучения растительного мира. Гуляя по дорожкам сада, можно познакомиться с растениями разных экосистем: смешанных лесов, лугового разнотравья на открытых пространствах, а также полюбоваться многолетниками, растущими у воды.

Понтонный променад

Про центральный променад ВДНХ с фонтанами и розариями знают все, кто хоть раз побывал на Выставке, но есть на ВДНХ еще один, не такой многолюдный, но не менее живописный. У воды на правом берегу прудов сооружен променад для пешеходных прогулок шириной 0,9 м и длиной более 100 м, который может использоваться круглогодично. В ходе реставрации музейно-выставочного комплекса в 2017–2018 годах на 4-м Каменском пруду были проведены масштабные работы по очистке дна прудов от илистых отложений. Так что теперь дышать свежим и прохладным воздухом здесь очень приятно. Особенно по вечерам, когда включается подсветка.

Зеленый лабиринт

Лабиринт находится в зоне Ландшафтного парка «Природа развлечений» — части парка, предназначенной для активного отдыха, с уникальными природными аттракционами. Главная особенность зеленого лабиринта ВДНХ в том, что определенные растения создают полюса четырех человеческих чувств и эмоций: страха, успокоения, любви и восхищения. Страх и неизвестность можно испытать в темных «комнатах» из колючей высокой ели. Умиротворение и душевный покой подарят ароматы туи и мягкость хвои. Любовь и радость дает пьянящий аромат липы, а восхищение и удивление — цветущая или плодоносящая яблоня.

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