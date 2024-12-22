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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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IX Международный конкурс им. Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков подвёл итоги

editor
By editor
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никита михалков
Фото © пресс-служба Российского Фонда Культуры

В усадьбе Третьяковых-Замятиных на Гоголевском бульваре состоялась торжественная Церемония награждения победителей IX Международного литературного конкурса имени Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков. Организатор – Общероссийская общественно-государственная организация «Российский фонд культуры».

Вот уже 17 лет Конкурс «открывает» новые имена, поощряет авторов, пишущих для детей, и популяризирует детскую и юношескую литературу. Впервые Конкурс состоялся в ноябре 2007 года и был задуман как единичная акция — в качестве подарка к 95-летию писателя и поэта Сергея Владимировича Михалкова. Тогда награды первым победителям вручал сам Сергей Владимирович. Сегодня в память о нём Конкурс продолжает жить, развиваться и уже носит статус международного.

«Особенностью Конкурса является то, что члены жюри работают с зашифрованными рукописями – они не знают, чьё произведение читают, – говорит куратор проекта «Сегодня – дети, завтра – народ», супруга писателя Сергея Владимировича Михалкова Юлия Валерьевна Субботина-Михалкова. – Здесь нет предвзятого отношения, только честное судейство. Очень волнительно – своим решением давать путёвку в жизнь людям, которые хотят в словесной форме выразить то, что их беспокоит и интересует».

На IX Конкурс было прислано более 500 заявок из 16 стран мира, среди которых Чили, КНДР, Канада, Индонезия. Прочитав все рукописи профессиональное и молодёжное жюри выбрали 13 произведений. Члены молодёжного жюри, которое в этом году состояло из юных корреспондентов газеты «Вечерняя Москва», вручили диплом своему лауреату – Александрине Прокофьевой из Москвы за повесть «Солнечные зайчики».

Первой премии в размере 1.5 млн рублей, диплома и медали победителя удостоена Александрина Прокофьева из Москвы за повесть «Солнечные зайчики». Вторая премия в размере 1 млн рублей присуждена Олесе Шишкиной (Беленикиной) из Воронежа за «Дядушкин дом». Третью премию 600 тысяч рублей, диплом и медаль получила Анна Маркина из Подмосковья за повесть «Пескарику с любовью». Произведения всех лауреатов и победителей Конкурса будут опубликованы издательством «Детская литература» в течение 2025-2026 годов.

Награды победителям вручали Председатель Российского фонда культуры, народный артист РСФСР, Герой Труда Российской Федерации Никита Сергеевич Михалков и Председатель жюри Конкурса, доктор филологических наук, писатель Алексей Николаевич Варламов.

«Писать для детей – это большая ответственность. И слоган нашей премии – слова, сказанные моим отцом Сергеем Владимировичем Михалковым, – имеет огромное значение: «Сегодня – дети, завтра – народ». Я рад, что количество и качество заявок, присылаемых на Конкурс, растёт каждый год. В этом году – более 500 работ и не только из нашей страны! От всей души поздравляю всех лауреатов и победителей. Счастлив, что этот Конкурс существует много лет и носит имя моего отца. Дай Бог ему существовать и дальше», – сказал в своей приветственной речи председатель Российского фонда культуры, народный артист РСФСР, Герой Труда Российской Федерации Никита Сергеевич Михалков.

Мероприятие прошло в сопровождении ансамбля народной песни «Любо-Мило». Среди гостей — куратор литературного проекта Российского фонда культуры «Сегодня – дети, завтра – народ», супруга писателя Сергея Владимировича Михалкова Юлия Валерьевна Субботина-Михалкова, заслуженная артистка России Анна Михалкова, народная артистка РСФСР Лариса Лужина, художники, писатели, финалисты Конкурса прошлых лет, главные редакторы издательств «Детская литература» и «АСТ».

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