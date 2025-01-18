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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RU«Авторадио» стало партнёром релиза «Злой город»

«Авторадио» стало партнёром релиза «Злой город»

editor
By editor
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злой город
Фото © пресс-служба ГПМ Радио

В российском прокате стартует фильм Константина Буслова «Злой город». Это история о том, как маленький русский Козельск встал на пути у целого монгольского войска, движущегося на Русь. Федеральный партнер релиза – «Авторадио». Бренд будет представлен на премьере и задействован в наружной рекламной кампании.

Действие картины разворачивается в 1238 году. Многочисленное войско Золотой Орды атаковало небольшой русский город Козельск. Бои шли два месяца: тысячи погибших монгольских воинов и использованных осадных орудий, но город все стоял, показывая врагу несокрушимость и твердость русского духа. После этой битвы хан Батый повелел навеки забыть его имя и отныне именовать злым городом.

Съемки проходили в условиях экстремального холода до -30°C. В фильме сыграли Алексей Гуськов, Александр Метелкин, Леонела Мантурова, Алексей Шевченков, Алексей Розин, Максим Белбородов, Полина Чернышева, Владимир Любимцев, Артем
Волобуев, Аглая Шиловская, Дмитрий Куличков, Сергей Баталов и другие.

Для исторической драмы создано более тысячи оригинальных костюмов, которые стали важным элементом воссоздания атмосферы XIII века. Для достижения исторической достоверности при изготовлении использовались редкие ткани, ручные вышивки и натуральные материалы. Каждый наряд имеет свою уникальную историю. Например, костюм Лютобора, одного из героев, подчеркивает его боевой дух и преданность.

Десять костюмов главных героев уже сегодня можно увидеть на уникальной выставке, открывшейся на станции метро «Воробьевы горы». Экспозиция стала частью промокампании экшена «Злой город».

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