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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUМедиагруппу «Комсомольская правда» дважды наградили за достижения в развитии медиаиндустрии России

Медиагруппу «Комсомольская правда» дважды наградили за достижения в развитии медиаиндустрии России

editor
By editor
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премия союза журналистов россии - комсомольская правда
Фото © фотокорреспондент медиагруппы «Комсомольская правда» Михаил Фролов

16 января Союз журналистов Москвы провел 35-й ежегодный прием в честь Дня российской печати. На мероприятии собрались руководители федеральных и столичных СМИ, а также обладатели премии «Золотое перо России».

Ha торжественном приеме победителям вручили награды за высокие достижения в развитии российской медиаиндустрии.

Главный редактор «Комсомольской правды» Олеся Носова удостоена премии «За продолжение славных традиций редакции газеты «Комсомольская правда» и верность читателям успешного народного СМИ».

Станислав Гольдфарб, бессменный наставник и руководитель, профессор, директор иркутского филиала «Комсомольской правды» стал лауреатом в номинации «Лучшая книга журналиста» за биографическое исследование, книгу о легендарном главном редакторе «Комсомолки» «Сунгоркин, или Как закалялась «Комсомольская правда».

За достижения в развитии медиаотрасли в 2025 году были особо отмечены военные корреспонденты, работающие в зоне спецоперации.

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