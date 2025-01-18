Медиагруппу «Комсомольская правда» дважды наградили за достижения в развитии медиаиндустрии России

16 января Союз журналистов Москвы провел 35-й ежегодный прием в честь Дня российской печати. На мероприятии собрались руководители федеральных и столичных СМИ, а также обладатели премии «Золотое перо России».

Ha торжественном приеме победителям вручили награды за высокие достижения в развитии российской медиаиндустрии.

Главный редактор «Комсомольской правды» Олеся Носова удостоена премии «За продолжение славных традиций редакции газеты «Комсомольская правда» и верность читателям успешного народного СМИ».

Станислав Гольдфарб, бессменный наставник и руководитель, профессор, директор иркутского филиала «Комсомольской правды» стал лауреатом в номинации «Лучшая книга журналиста» за биографическое исследование, книгу о легендарном главном редакторе «Комсомолки» «Сунгоркин, или Как закалялась «Комсомольская правда».

За достижения в развитии медиаотрасли в 2025 году были особо отмечены военные корреспонденты, работающие в зоне спецоперации.