Что слушали в России на Новый год

VK Музыка рассказала, какие песни и каких исполнителей чаще всего слушали в России в новогоднюю ночь и на новогодних каникулах.

Самой популярной композицией 31 декабря 2024 года среди российских слушателей стала «Новогодняя» от группы «Дискотека Авария». В последний день уходящего года и 1 января 2025-го самыми прослушиваемыми стали треки российских исполнителей с праздничной тематикой: «Звенит январская вьюга» ANNA ASTI, «Зима в сердце» группы «Моя Мишель», «Новогодняя песня» The Limba, JONY, ЕГОР КРИД и А4, «Хлопушки (Новогодняя)» группы «Блестящие», «Новогодние игрушки» Инны Маликовой и «Новых самоцветов», «Новый год» VESNA305 и «Новогодняя» от группы «Дилижанс». Среди зарубежных исполнителей лидировали Wham! с композицией Last Christmas и группа ABBA с культовой песней Happy New Year.

В новогодние праздники с 30 декабря по 9 января топ-треком у молодой аудитории в возрасте с 14 до 24 лет стал «Планы на завтра» от TIGO и Migrant, а абсолютным лидером по прослушиваниям среди аудитории старше 25 лет стал хит «Худи» Джигана, Artik & Asti и NILETTO.

В декабре в VK Микс — системе рекомендаций VK Музыки — появилась настройка «Новый год». Самым популярным треком из новогодних рекомендаций стала композиция ANNA ASTI «Звенит январская вьюга» — её пользователи добавляли в свои плейлисты чаще других. Также лидерами по количеству добавлений стали Андрей Губин — «Зима-холода», FEDUK — «Хлопья летят наверх», Глюк’оZa — «Снег идёт», VESNA305 — «Новая новогодняя» и Kamazz — «На белом покрывале января».