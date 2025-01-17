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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUЧто слушали в России на Новый год

Что слушали в России на Новый год

editor
By editor
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вк музыка
Фото © пресс-служба VK

VK Музыка рассказала, какие песни и каких исполнителей чаще всего слушали в России в новогоднюю ночь и на новогодних каникулах.

Самой популярной композицией 31 декабря 2024 года среди российских слушателей стала «Новогодняя» от группы «Дискотека Авария». В последний день уходящего года и 1 января 2025-го самыми прослушиваемыми стали треки российских исполнителей с праздничной тематикой: «Звенит январская вьюга» ANNA ASTI, «Зима в сердце» группы «Моя Мишель», «Новогодняя песня» The Limba, JONY, ЕГОР КРИД и А4, «Хлопушки (Новогодняя)» группы «Блестящие», «Новогодние игрушки» Инны Маликовой и «Новых самоцветов», «Новый год» VESNA305 и «Новогодняя» от группы «Дилижанс». Среди зарубежных исполнителей лидировали Wham! с композицией Last Christmas и группа ABBA с культовой песней Happy New Year.

В новогодние праздники с 30 декабря по 9 января топ-треком у молодой аудитории в возрасте с 14 до 24 лет стал «Планы на завтра» от TIGO и Migrant, а абсолютным лидером по прослушиваниям среди аудитории старше 25 лет стал хит «Худи» Джигана, Artik & Asti и NILETTO.

В декабре в VK Микс — системе рекомендаций VK Музыки — появилась настройка «Новый год». Самым популярным треком из новогодних рекомендаций стала композиция ANNA ASTI «Звенит январская вьюга» — её пользователи добавляли в свои плейлисты чаще других. Также лидерами по количеству добавлений стали Андрей Губин — «Зима-холода», FEDUK — «Хлопья летят наверх», Глюк’оZa — «Снег идёт», VESNA305 — «Новая новогодняя» и Kamazz — «На белом покрывале января».

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