Опыт Warner Bros. пригодится в «Красном квадрате»

К команде подразделения «Красный квадрат кино» присоединяется Роман Исаев, имеющий большой опыт работы c Warner Bros. Pictures в России и СНГ.

Роман в 1999 году окончил с отличием исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова и в 2000 году пришел работать в киноиндустрию. Начал с менеджера, затем стал заместителем директора по международным связям, далее к сфере деятельности Романа добавилась координация рекламных кампаний, дубляжа и производства, правовых вопросов, коммуникация и отчетность перед головными офисами студии Warner Bros. В компании «Каро Премьер» отвечал за организацию и управление дистрибьюцией в России и СНГ, а затем в качестве главы прокатного подразделения в компании Art Pictures управлял всеми направлениями дистрибьюции, а также рекламой, связями с общественностью, логистикой, статистикой и производством.

«Голливудскую киностудию Warner Brothers Pictures сто двадцать лет назад, в 1903 году, основали четверо братьев Уорнеров, родители которых эмигрировали из Российской империи. А двадцать лет назад, в 2003 году, когда я уже вовсю работал в кино, было очень интересно наблюдать, как в продюсерской группе АМЕДИА руководителем нового подразделения «АМЕДИА Студио» стал вице-президент Warner Bros. International Television Тим Хоран, который отвечал за телевизионные продажи фильмов, сериалов и анимации на территории Центральной Европы, России и СНГ», — вспоминает Роман Исаев. По его словам, сейчас российский рынок находится в очень динамичной фазе реструктуризации, и международный опыт полезен для активного развития компании.

Роман является членом Совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создателем и руководителем направления АВК’PRO и участником Маркетингового союза. Также обладает практическими навыками разработки и реализации способов измерения кассовых сборов и аналитических сервисов comScore / Rentrak для дистрибуции в индустрии медиа и развлечений, возглавляя подразделение корпорации в России/СНГ.

«Помимо производства сериалов, мы сформируем хороший пакет документальных и художественных фильмов, занимаемся производством анимационного проекта и новогодней семейной комедии, — рассказывает генеральный директор медиагруппы «Красный квадрат» Илья Кривицкий. — Учитывая экспертизу в маркетинге и коммуникациях, будем развивать сотрудничество с дистрибьюторами и продюсерскими компаниями, чтобы предложить на кинорынке интересные проекты».

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