«Бабушка на лето»: в Подмосковье завершился конкурс социальных проектов

Конкурс проектов состоялся в филиале Социального центра «Домодедовский» в Видном при поддержкеминистерства соцразвития Московской области. Победителем стал проект «Бабушка на лето», идея которого заключается в организации совместного досуга бабушек, дедушек и их внуков. Уже в июле в рамках «Активного долголетия» вместе проводят летний досуг семь семей Ленинского округа, сообщили в пресс-службе администрации.

«Вместе с командой мы разработали и реализовали проект, в рамках которого этим летом бабушки и дедушки могут посещать занятия «Активного долголетия» вместе со своими внуками. Многие из нас в детстве проводили каникулы у бабушки в деревне. Современные бабушки в основном живут в городах, ведут активный образ жизни. Но это не значит, что они не могут предложить внукам полноценный летний досуг. Вместо того, чтобы сидеть в телефоне, у нас ребята рисуют, занимаются физкультурой, работают в огороде вместе бабушками и дедушками», — говорит заведующая отделением «Активного долголетия» в Ленинском округе Александра Ульвис.

Сообщается, что проект позволит не только обогатить досуг участников, но и поможет создать теплую атмосферу общения, укрепить межпоколенческие связи.

В пресс-службе добавили, что проект «Активное долголетие» в Ленинском городском округе насчитывает свыше 5 тысяч участников из числа людей старшего возраста. Почти все из них задействованы в различных спортивных, творческих, познавательных и туристических активностях, организованных в летний период. На сегодняшний день люди старшего возраста могут участвовать в 36 активностях, досуговых и спортивных мероприятиях, творческих мастер-классах и курсах по изучению компьютерной и финансовой грамотности.

«Из новых видов досуга, реализуемых этим летом, также можно отметить цветоводство и выращивание овощей. При нашем социальном центре мы создали общественный огород и разбили красивые клумбы, за которыми ухаживают наши пенсионеры. Кроме того, в этом году мы начали осваивать гусли, бадминтон и возрождать традиционную народную игру в «Городки». Постоянно расширяем перечень активностей, чтобы каждый мог найти занятие по душе», — говорит Александра Ульвис.