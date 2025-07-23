VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойРегионы России«Бабушка на лето»: в Подмосковье завершился конкурс социальных проектов

«Бабушка на лето»: в Подмосковье завершился конкурс социальных проектов

editor
By editor
93
бабушка на лето
Фото © Отдел по информ работе и взаимодействию со СМИ Ленинского округа Московской области

Конкурс проектов состоялся в филиале Социального центра «Домодедовский» в Видном при поддержкеминистерства соцразвития Московской области. Победителем стал проект «Бабушка на лето», идея которого заключается в организации совместного досуга бабушек, дедушек и их внуков. Уже в июле в рамках «Активного долголетия» вместе проводят летний досуг семь семей Ленинского округа, сообщили в пресс-службе администрации.

«Вместе с командой мы разработали и реализовали проект, в рамках которого этим летом бабушки и дедушки могут посещать занятия «Активного долголетия» вместе со своими внуками. Многие из нас в детстве проводили каникулы у бабушки в деревне. Современные бабушки в основном живут в городах, ведут активный образ жизни. Но это не значит, что они не могут предложить внукам полноценный летний досуг. Вместо того, чтобы сидеть в телефоне, у нас ребята рисуют, занимаются физкультурой, работают в огороде вместе бабушками и дедушками», — говорит заведующая отделением «Активного долголетия» в Ленинском округе Александра Ульвис.

Сообщается, что проект позволит не только обогатить досуг участников, но и поможет создать теплую атмосферу общения, укрепить межпоколенческие связи.

В пресс-службе добавили, что проект «Активное долголетие» в Ленинском городском округе насчитывает свыше 5 тысяч участников из числа людей старшего возраста. Почти все из них задействованы в различных спортивных, творческих, познавательных и туристических активностях, организованных в летний период. На сегодняшний день люди старшего возраста могут участвовать в 36 активностях, досуговых и спортивных мероприятиях, творческих мастер-классах и курсах по изучению компьютерной и финансовой грамотности.

«Из новых видов досуга, реализуемых этим летом, также можно отметить цветоводство и выращивание овощей. При нашем социальном центре мы создали общественный огород и разбили красивые клумбы, за которыми ухаживают наши пенсионеры. Кроме того, в этом году мы начали осваивать гусли, бадминтон и возрождать традиционную народную игру в «Городки». Постоянно расширяем перечень активностей, чтобы каждый мог найти занятие по душе», — говорит Александра Ульвис.

Предыдущая статья
Мариус Стравинский: эволюция дирижерского искусства
Следующая статья
Галерея pop/off/art объявила о начале работы с художником Георгием Пузенковым

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru