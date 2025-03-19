Аншлаг на премьере спектакля «Мифы и легенды Древней Руси»

16 марта, на сцене Уральского центра народного искусства имени Е.П. Родыгина прошла премьера музыкально-драматической постановки «Мифы и легенды Древней Руси». В ролях: Сергей Чонишвили, Максим Линников, Василина Маковцева, Илья Порошин и студенты Екатеринбургского государственного театрального института. Организаторами проекта выступили Благотворительный фонд актеров и Региональная молодежная Лаборатория театра и фольклора при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Сценарий написан уральским драматургом Владимиром Зуевым. Художницей из Санкт-Петербурга Ксенией Гагариной были созданы виртуальные декорации в стиле Палеха. Музыкальные произведения в спектакле исполнили Уральский государственный русский оркестр, фолк-группа «Солнцеворот», приглашенные музыканты Евгений Бунтов, Сергей Вербитский и Александр Наговицын.

«Народные сказки передаются из поколения в поколение. Хотелось вернуться к корням и посмотреть, что рассказывали своим детям наши прародители. Мы решили попробовать увязать это с оригинальным сюжетом, вплетя в наше повествование. Лаборатория театра и фольклора уже не первый раз ставит спектакли, в которых задействованы студенты ЕГТИ. В этот раз мы изначально планировали сделать проект с оркестром. Признаюсь, в первый раз в своем же проекте я был занят еще и как актер. Мы получили грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Радостно, что такие проекты поддерживает государство. Спасибо всей команде!» — подчеркнул художественный руководитель проекта, актер Максим Линников.

«Если люди не знают русского языка, родной истории, родных мифов и родных преданий, то это очень грустно. Чтобы перебороть общее незнание, надо сеять зерно интереса. А сказка всегда актуальна», — считает заслуженный артист России Сергей Чонишвили.

Премьерный показ изначально решили сделать благотворительным, поэтому билеты распространяли бесплатно среди студентов творческих вузов Екатеринбурга, которые изучают фольклор, сотрудников государственных учреждений, фольклористов, работников образовательных учреждений, семей из незащищенных слоев населения и семей участников СВО. Премьера привлекла внимание большого количества зрителей: в зале не было свободных мест. Спектакль был принят публикой очень тепло, о чем свидетельствовали и бурные аплодисменты, и отзывы зрителей.

Проект «Мифы и легенды Древней Руси» направлен на поддержку и развитие российского театрального искусства, творческих экспериментов, возрождение на профессиональной сцене национальных фольклорных традиций, выявление и продвижение молодых талантливых актеров и режиссеров.