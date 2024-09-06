Бахрушинский музей представил уникальные экспонаты на выставке «Сказы Урала. Павел Бажов» в Театральном музее Зарайска

Данила — Грибов А.И., Катерина-Колпакова И.А. Ленинград, Государственный академический театр оперы и балета имени С.М. Кирова. «Каменный цветок», 1957 г.

Бахрушинский музей представил в Театральном музее Зарайска, на родине Бахрушиных, выставку «Сказы Урала. Павел Бажов», посвященную 145-летию со дня рождения писателя. Выставка продемонстрирует обилие художественных трактовок произведений Бажова в театральном искусстве ХХ – начала XXI веков: в балете, опере, оперетте, драме, театре кукол. Среди ценнейших экспонатов – пуанты великой балерины Аллы Осипенко из постановки балета «Каменный цветок» 1957 года.

«Бахрушинский музей обладает значительным собранием музейных предметов, отражающих богатейшую историю воплощений сказов Павла Бажова на театральной сцене. Зрители смогут увидеть более 70 подлинных предметов – эскизы костюмов, декораций и кукол, фотографии, афиши, предметы декоративно-прикладного искусства, а также графические инсталляции»,– рассказала генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.

Сказы Бажова – совершенно особый жанр. Чтобы оживить их на сцене, художникам требуется проникнуться самобытной культурой Урала. Первый хореограф балета «Каменный цветок», тогда еще начинающий балетмейстер Юрий Григорович и его старший коллега художник Симон Вирсаладзе специально ездили туда знакомиться с родиной бажовских образов и сюжетов. Балет дебютировал в 1957 году на сцене Кировского театра (сейчас — Мариинский театр) и поразил зрителей невиданной хореографической насыщенностью: развернутыми ансамблями, эффектными дуэтами с почти акробатическими поддержками. Эта первая работа на большой сцене принесла Юрию Григоровичу признание — «Каменный цветок» был перенесен в Большой театр через два года после премьеры, в 1959 году.

Прима-балерина, звезда той самой первой постановки Алла Осипенко открывала действие в дерзком образе ящерки, коварной и обольстительной. Ее перевоплощения в феерии образов Хозяйки Медной горы неизменно вызывали шквал аплодисментов. Но главной сенсацией все же был первый выход: «Я была, вероятно, первая балерина в Советском Союзе, которую выпустили на сцену в облегающем трико. Без пачки», – вспоминала Алла Осипенко в интервью Петербургскому театральному журналу.

После премьеры и Осипенко, и все создатели балета на музыку Сергея Прокофьева «Каменный цветок» проснулись знаменитыми.

Посетители выставки в Зарайске смогут увидеть балетные туфли Аллы Осипенко для партии Хозяйки Медной горы именно в первой постановке 1957 года в Кировском театре в Ленинграде. Отдельный блок экспозиции составляют фотопортреты всех исполнительниц роли Хозяйки Медной горы. Галина Уланова, Майя Плисецкая, Екатерина Максимова и другие легенды балета запечатлены в сценах из спектаклей или в сценических образах на постановочных фото.

Гостям представлено собрание театральных эскизов живописца, сценографа, народного художника СССР Симона Вирсаладзе (1909 – 1989). Величественная природа Урала стала в его видении не только красочным фоном и обрамлением спектаклей, но и непосредственным их участником. Перед зрителями оживают могучие горы, царственные леса и сияющие самоцветы.

Во время поездок по Уралу Павел Бажов собирал и записывал рассказы старых мастеров, легенды о цветных камнях, изучал секреты горного ремесла. Эти путевые заметки легли в основу его знаменитых сказов, которые с детства знакомы каждому: «Серебряное копытце», «Каменный цветок», «Медной горы Хозяйка», «Горный мастер». Диалог между природой Урала и текстами Бажова наиболее ярко представлен на выставке в живописных и графических работах монументалиста Александра Пантелеева, мастера аллегории Маргариты Мукосеевой, прославленного графика Эрнста Гельмса, в афишах и фотографиях.

Выставка ориентирована на широкую аудиторию – жителей и гостей Зарайска, интересующихся изобразительным искусством, литературой и историей театра. В рамках проекта гостей – от самых юных театралов до знатоков – ждут тематические и игровые экскурсии, а также фотозона на основе эскизов декораций и костюмов художника Александра Талдыкина.