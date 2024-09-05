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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Солнце руин» взошло над Уралом

editor
By editor
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солнце над уралом

Скульпторы из Магнитогорска и Краснодара создали уникальный арт-объект на берегу пруда в селе Маминское, где более сотни лет назад начали добывать золото. «Солнце руин» построили в рамках арх-резиденции проекта URALRUIN «Не пустое место».

Команда «73/24» в составе архитектора и двух художников из Краснодара и Магнитогорска построила арт-объект «Солнце руин» на Маминском пруду в 90 км от Екатеринбурга. Визуально объект состоит из трех равно увеличивающихся «солнц», отражающих положение светила от рассвета до зенита. Скульптура символизирует восход Солнца и новое развитие села Маминского, с которого в конце XIX века началась золотодобыча на Урале, в современном туристическом контексте.

«Солнце – это простая форма, естественная и понятная всем. Когда мы приехали устанавливать арт-объект, мы увидели, что наша идея перекликается с местностью даже больше: изображение солнца есть на воротах, на зданиях неподалеку. В местном музее есть полотенце, которое было соткано на старинном ткацком местном производстве. Мы по фото восстановили этот орнамент. И добавили полотна с акцентными надписями и названиями основных партнеров», — поделилась архитектор команды «73/24» Валерия Андреева.

Арт-объект построен в рамках арх-резиденции проекта URALRUIN «Не пустое место» благодаря поддержке бренда «Помидорка».

«»Помидорка» помогает развивать регионы через создание креативных проектов и помощь молодым художникам. Для нас важно поддерживать такие проекты и их авторов, потому что любое творчество, будь то приготовление вкусных, полезных и красивых блюд или создание скульптуры – это то, что меняет к лучшему и нас самих и тех, кто рядом. Так, проект «Солнце руин» положил начало благоустройству набережной в селе Маминском», — рассказала руководитель по коммуникациям бренда «Помидорка» Лия Сакалла

«Солнце руин» — один из трех новых арт-объектов, построенных в природных локациях Маминского участниками URALRUIN. В месте слияния рек Исети и Габиевки также появилась фигура Игнатия Попова — основателя первого поселения на этой территории, а у перекатов — объект «Закром», отсылающий к индустриальному прошлому региона. Все три арт-объекта включены в карту велопешеходного маршрута VELORUIN (0+), соединившего село Маминское и деревню Шилова.

Разработчики велопешеходного маршрута советуют начать путешествие из Маминского от арт-объекта «Маяк» — здания бывшей ГЭС, которое в 2023 году преобразили в рамках коллаборации URALRUIN и команды фестиваля STENOGRAFFIA. В селе также сохранились управа и столетний храм, построенный по проекту известного архитектора Константина Тона.

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