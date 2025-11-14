Оплата публикаций

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия.

Свет юга в сердце Москвы: Abrau Club представил коллаборацию с художником Алексеем Ланцевым

Презентация коллекции Abrau Club x Алексей Ланцев
Бренд Abrau Club, известный философским подходом к повседневной эстетике, представляет первую коллаборацию с известным современным художником- модернистом Алексеем Ланцевым. Совместная коллекция наполнена атмосферой юга, где природа, свет и тишина становятся источником вдохновения.

5 ноября в пространстве Abrau Club на Петровке состоялась презентация коллекции, на которой лично присутствовал художник. В камерной атмосфере гости смогли первыми увидеть предметы, созданные по мотивам серии «ЮГ», познакомиться с оригинальными работами Алексея Ланцева и вдохновиться их светом и теплом. С приветственным словом выступила Мария Титова, основатель Abrau Club, отметившая, что проект стал продолжением пути бренда — поиска внутреннего равновесия в простых вещах.

Атмосфера презентации новой коллекции Abrau Club x Алексей Ланцев
Для Abrau Club коллаборация — естественное воплощение философии бренда, где красота и бережное отношение к природе являются важной частью жизни в гармонии. Творчество Алексея Ланцева, с особенным вниманием и любовью к природе, идеально резонирует с проектом Abrau Club. Его живопись — это не только изображение пейзажа, а фиксация состояния покоя, умение увидеть глубокое в каждом моменте.

Художник Алексей Ланцев
Алексей Ланцев — один из ярких авторов современного отечественного модернизма, известный своим тонким чувством цвета и умением передавать в живописи состояние света и тишины. Родился в Краснодаре, участвовал в десятках выставок в России и за рубежом — в Москве, Париже, Женеве, Кембридже, Гонконге и Дрездене. Работы художника экспонировались в галереях ArtSpace, Кембридж (Великобритания), Mimesis, Женева (Швейцария), Galerie Ncadrement, Франция. Его произведения входят в коллекции Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской, а также находятся в частных коллекциях США, Франции, Швейцарии, Германии, Гонконга, Израиля, Англии.

Источником вдохновения Алексея Ланцева остаются южные пейзажи, где время течет мягче, а цвета приобретают особую глубину. Художник ежегодно проводит лето в Кабардинке, рядом с Абрау-Дюрсо, где рождаются его наполненные воздухом и светом картины. Особенно близка Abrau Club его известная серия «ЮГ», в которой передано ощущение тепла, простора и тихой созерцательности. Работы этого цикла и легли в основу совместной коллекции Abrau Club x Алексей Ланцев.

Образы были перенесены в коллекцию предметов, которые станут спутниками вдохновения в повседневности: хлопковый шопер с принтом-пейзажем, элегантные блокноты для записи мыслей и идей, стильный термос для теплых напитков в дороге, авторский пазл, превращающий процесс сборки в медитацию, и серия открыток для тех, кто хочет делиться красотой.

Коллекция Abrau Club x Алексей Ланцев_2
Термос из коллекции Abrau Club x Алексей Ланцев
Пазлы из коллекции Abrau Club x Алексей Ланцев
«В работах Алексея присутствует тонкое чувство тишины и внутреннего равновесия, которое мы стремимся передать в Abrau Club. Его живопись — это не просто изображение природы, а фиксация мимолетного состояния души, вызванного светом на побережье. Это совпадает с нашим стремлением создавать вещи, которые дарят именно это ощущение», — говорит Мария Титова, основатель Abrau Club.

Фото предоставлены брендом Abrau Club

