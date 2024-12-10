«Иммерсивный Щелкунчик. Зимняя сказка» в пространстве «Внутришоу»

Любимая новогодняя сказка, музыка Чайковского, солисты Большого театра, 3D-анимация и проекционный зал — отличный способ полюбить классическую музыку и балет. После успешных показов в США, Канаде, Польше и Испании компания Storywall Etertainment привозит в Россию шоу «Иммерсивный Щелкунчик. Зимняя сказка». 4 декабря в Москве для представителей СМИ и специальных гостей состоялся закрытый предпоказ шоу «Иммерсивный Щелкунчик. Зимняя сказка» и до 5 февраля любой желающий сможет посетить это шоу в центре цифрового искусства Внутришоу.

Главная идея проекта: с помощью технологий и анимации превратить прослушивание классической музыки и просмотр балета в захватывающий опыт для детей. Кроме того, это прекрасная возможность качественно и интересно провести время с семьей и ощутить новогоднюю атмосферу сказки.

В шоу снимались звезды Большого Театра Элеонора Севенард и Денис Родькин — в шоу они исполняют роли Мари и Щелкунчика-Принца. Помимо взрослых артистов в шоу снимались дети из Канады: Елизавета Пивовар в роли маленькой Мари и Александр Мариносян в роли ее брата Карла. Съемки артистов проходили в специально оборудованной студии, после чего были интегрированы в анимационные сцены проекта.

Также, специально к программе шоу, лимитированным тиражом была выпущена специальная раскраска с дополненной реальностью.