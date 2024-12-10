РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМосква«Иммерсивный Щелкунчик. Зимняя сказка» в пространстве «Внутришоу»

«Иммерсивный Щелкунчик. Зимняя сказка» в пространстве «Внутришоу»

editor
By editor
13
шоу-щелкунчик
Фото © Сергей Дружинин

Любимая новогодняя сказка, музыка Чайковского, солисты Большого театра, 3D-анимация и проекционный зал — отличный способ полюбить классическую музыку и балет. После успешных показов в США, Канаде, Польше и Испании компания Storywall Etertainment привозит в Россию шоу «Иммерсивный Щелкунчик. Зимняя сказка». 4 декабря в Москве для представителей СМИ и специальных гостей состоялся закрытый предпоказ шоу «Иммерсивный Щелкунчик. Зимняя сказка» и до 5 февраля любой желающий сможет посетить это шоу в центре цифрового искусства Внутришоу.

Главная идея проекта: с помощью технологий и анимации превратить прослушивание классической музыки и просмотр балета в захватывающий опыт для детей. Кроме того, это прекрасная возможность качественно и интересно провести время с семьей и ощутить новогоднюю атмосферу сказки.

В шоу снимались звезды Большого Театра Элеонора Севенард и Денис Родькин — в шоу они исполняют роли Мари и Щелкунчика-Принца. Помимо взрослых артистов в шоу снимались дети из Канады: Елизавета Пивовар в роли маленькой Мари и Александр Мариносян в роли ее брата Карла. Съемки артистов проходили в специально оборудованной студии, после чего были интегрированы в анимационные сцены проекта.

Также, специально к программе шоу, лимитированным тиражом была выпущена специальная раскраска с дополненной реальностью.

раскраска щелкунчик
Фото © Сергей Дружинин
Предыдущая статья
Финал Международного кинофестиваля Журнала «Богема» / La Boheme Cinema 2024 посетили иностранные фильммейкеры

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru