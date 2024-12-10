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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Галерея pop/off/art представляет групповую выставку «Отражения/Рефлексии»

editor
By editor
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Юрий-Альберт.-Я-все-еще-жив-февраль.-2018.-Зеркало,-дыхание,-шелкография.-147х126-см.-Частная-коллекция
Юрий Альберт. Я все еще жив февраль. 2018. Зеркало, дыхание, шелкография. 147х126 см. Частная коллекция

В галерее pop/off/art на Винзаводе открылась юбилейная групповая выставка «Отражения/Рефлексии» — первая в ряду нескольких, которыми институция отмечает свое 20-летие. Выставочный проект объединил более 20 работ 15 авторов, которые обращаются к феномену зеркала. У зрителя есть возможность познакомится как с произведениями художников галереи pop/off/art, так и с работами других ключевых авторов разных поколений.

Зеркало как медиа в современном искусстве получило невероятную популярность в последние годы. Проект «Отражения/Рефлексии» будет выстроен через живопись, скульптуру, художественные объекты, видео и инсталляции, в которых зеркало выступит материалом, предметом размышления, метафорой, инструментом и объектом исследования. «Для меня самого, — говорит Сергей Попов, — это очень личное высказывание: возможность посмотреть на самого себя, на пройденный путь, на взаимодействие с художественной средой, но главное — это разговор со зрителем, который придет на выставку. Это в первую очередь зрительская, зрелищная выставка. И идея ее не в том, что все мы любим смотреться в зеркала, а в том, что зеркала дают нам повод для рассуждения о самих себе и об окружающем нас мире. Как мы смотрим, что мы хотим видеть, что мы думаем о себе — все это отнюдь не праздные вопросы. Это вопросы, которые художники задают себе уже много лет».

Работы с зеркалами, с одной стороны, стали метафорой размышлений галереи о своем пути. С другой стороны, напоминают о важной задаче искусства — быть отражением эпохи. Произведения подчеркивают диалог зрителя с искусством.

Выставка «Отражения/Рефлексии» с такой точки зрения — это дайджест зеркал в высшей лиге российского современного искусства; зеркал, которые весьма по-разному преломляют мироздание. Отражаясь друг в друге, зеркала создают сложный, множащийся образ, в котором есть место размышлениям о жизни и смерти, о данном моменте и длительном времени, о преходящем бытовании вещей, о радости и тревожности, о пустоте, в конце концов.

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