Галерея pop/off/art представляет групповую выставку «Отражения/Рефлексии»

В галерее pop/off/art на Винзаводе открылась юбилейная групповая выставка «Отражения/Рефлексии» — первая в ряду нескольких, которыми институция отмечает свое 20-летие. Выставочный проект объединил более 20 работ 15 авторов, которые обращаются к феномену зеркала. У зрителя есть возможность познакомится как с произведениями художников галереи pop/off/art, так и с работами других ключевых авторов разных поколений.

Зеркало как медиа в современном искусстве получило невероятную популярность в последние годы. Проект «Отражения/Рефлексии» будет выстроен через живопись, скульптуру, художественные объекты, видео и инсталляции, в которых зеркало выступит материалом, предметом размышления, метафорой, инструментом и объектом исследования. «Для меня самого, — говорит Сергей Попов, — это очень личное высказывание: возможность посмотреть на самого себя, на пройденный путь, на взаимодействие с художественной средой, но главное — это разговор со зрителем, который придет на выставку. Это в первую очередь зрительская, зрелищная выставка. И идея ее не в том, что все мы любим смотреться в зеркала, а в том, что зеркала дают нам повод для рассуждения о самих себе и об окружающем нас мире. Как мы смотрим, что мы хотим видеть, что мы думаем о себе — все это отнюдь не праздные вопросы. Это вопросы, которые художники задают себе уже много лет».

Работы с зеркалами, с одной стороны, стали метафорой размышлений галереи о своем пути. С другой стороны, напоминают о важной задаче искусства — быть отражением эпохи. Произведения подчеркивают диалог зрителя с искусством.

Выставка «Отражения/Рефлексии» с такой точки зрения — это дайджест зеркал в высшей лиге российского современного искусства; зеркал, которые весьма по-разному преломляют мироздание. Отражаясь друг в друге, зеркала создают сложный, множащийся образ, в котором есть место размышлениям о жизни и смерти, о данном моменте и длительном времени, о преходящем бытовании вещей, о радости и тревожности, о пустоте, в конце концов.