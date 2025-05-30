Медийные персоны посетили торжественное открытие Summer Cinema by KION

29 мая прошло торжественное открытие Summer Cinema by KION. Все лето для зрителей будут представлены культовые фильмы мирового и российского кинематографа, оригинальные фильмы и сериалы из линейки KION Originals, специальные показы и новинки кинопроката, отобранные программным директором Summer Cinema Стасом Тыркиным.

Гостями мероприятия стали: Александра Бортич, Макар Хлебников, Валерия Гай Германика, Анастасия Красовская, Евгений Сангаджиев, Саша Сулим, Клим Козинский, Федор Гамалея, Илья Бурец, Софья Митрофанова и другие

Формат летнего кинотеатра позволит совместить просмотр фильмов на большом экране с атмосферой террасы и кухней бара «Стрелка», где во время сеанса зрители партера смогут заказать еду и напитки — в меню летние салаты, оригинальные основные блюда, закуски и аперитивные коктейли.