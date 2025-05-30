VK: РЕДАКЦИОННЫЕ НОВОСТИ

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойLIFESTYLEМедийные персоны посетили торжественное открытие Summer Cinema by KION

Медийные персоны посетили торжественное открытие Summer Cinema by KION

editor
By editor
104
летний кинотеатр kion
Фото © KION

29 мая прошло торжественное открытие Summer Cinema by KION. Все лето для зрителей будут представлены культовые фильмы мирового и российского кинематографа, оригинальные фильмы и сериалы из линейки KION Originals, специальные показы и новинки кинопроката, отобранные программным директором Summer Cinema Стасом Тыркиным. 

Гостями мероприятия стали: Александра Бортич, Макар Хлебников, Валерия Гай Германика, Анастасия Красовская, Евгений Сангаджиев, Саша Сулим, Клим Козинский, Федор Гамалея, Илья Бурец, Софья Митрофанова и другие

Формат летнего кинотеатра позволит совместить просмотр фильмов на большом экране с атмосферой террасы и кухней бара «Стрелка», где во время сеанса зрители партера смогут заказать еду и напитки — в меню летние салаты, оригинальные основные блюда, закуски и аперитивные коктейли.

Предыдущая статья
Бахрушинский театральный музей принял участие в Международном фестивале «Интермузей 2025»
Следующая статья
Counter-Strike 2 на высоте: шоу-матч со стримерами на границе стратосферы

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru