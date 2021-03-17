На сцене Малого театра представят «Мёртвые души» Н.В. Гоголя и М.А. Булгакова

3 и 11 апреля 2021 года в Малом театре премьера. Режиссер Алексей Дубровский взялся за по-настоящему масштабный материал – поэму Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души» в инсценировке Михаила Афанасьевича Булгакова.
«Для меня, не исключая гениального юмора Николая Васильевича Гоголя и вечной актуальности коррупционной составляющей нашей жизни, одной из основных тем будущего спектакля, как ни странно, является одиночество, – говорит о своей новой работе режиссер спектакля. — Внимательно перечитав поэму, я обнаружил, что практически у всех основных персонажей есть слова и целые монологи по этому поводу. Не с кем поговорить мечтателю Манилову, с трогательной сентиментальностью вспоминает своих ушедших мастеровых Собакевич, неоднократно поминает своё вдовство Коробочка, беспременно жаждет общения Ноздрев, и, наконец, воплощение одиночества – Плюшкин. Да и сам Чичиков в финале говорит, что он затеял всю эту мошенническую комбинацию лишь для того, чтобы «иметь жену и детей, исполнить долг человека…». Прибавьте к этому «бродячие» по России души умерших крестьян и одинокую птицу-тройку, от которой «косясь, постораниваются и уступают ей дорогу другие народы и государства», – и словосочетание «мёртвые души» начинает приобретать новый смысл».
Давно ни один спектакль Малого театра не собирал на одной сцене такой звездный состав: народные артисты России Василий Бочкарев (Плюшкин), Ирина Муравьева (Коробочка), Борис Невзоров (Собакевич), Владимир Носик (Губернатор), Александр Клюквин (Манилов), заслуженные артисты России Алексей Фаддеев (Чичиков) и Виктор Низовой (Ноздрев).
Художник-постановщик спектакля Мария Утробина. Она уже работала с режиссером в двух его предыдущих постановках на сцене Малого театра – «Метели» и «Физиках».Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.