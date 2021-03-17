На сцене Малого театра представят «Мёртвые души» Н.В. Гоголя и М.А. Булгакова

3 и 11 апре­ля 2021 года в Малом теат­ре пре­мье­ра. Режис­сер Алек­сей Дуб­ров­ский взял­ся за по-насто­я­ще­му мас­штаб­ный мате­ри­ал – поэ­му Нико­лая Васи­лье­ви­ча Гого­ля «Мерт­вые души» в инсце­ни­ров­ке Миха­и­ла Афа­на­сье­ви­ча Булгакова.

«Для меня, не исклю­чая гени­аль­но­го юмо­ра Нико­лая Васи­лье­ви­ча Гого­ля и веч­ной акту­аль­но­сти кор­руп­ци­он­ной состав­ля­ю­щей нашей жиз­ни, одной из основ­ных тем буду­ще­го спек­так­ля, как ни стран­но, явля­ет­ся оди­но­че­ство, – гово­рит о сво­ей новой рабо­те режис­сер спек­так­ля. — Вни­ма­тель­но пере­чи­тав поэ­му, я обна­ру­жил, что прак­ти­че­ски у всех основ­ных пер­со­на­жей есть сло­ва и целые моно­ло­ги по это­му пово­ду. Не с кем пого­во­рить меч­та­те­лю Мани­ло­ву, с тро­га­тель­ной сен­ти­мен­таль­но­стью вспо­ми­на­ет сво­их ушед­ших масте­ро­вых Соба­ке­вич, неод­но­крат­но поми­на­ет своё вдов­ство Коро­боч­ка, бес­пре­мен­но жаж­дет обще­ния Нозд­рев, и, нако­нец, вопло­ще­ние оди­но­че­ства – Плюш­кин. Да и сам Чичи­ков в фина­ле гово­рит, что он зате­ял всю эту мошен­ни­че­скую ком­би­на­цию лишь для того, что­бы «иметь жену и детей, испол­нить долг чело­ве­ка…». При­бавь­те к это­му «бро­дя­чие» по Рос­сии души умер­ших кре­стьян и оди­но­кую пти­цу-трой­ку, от кото­рой «косясь, посто­ра­ни­ва­ют­ся и усту­па­ют ей доро­гу дру­гие наро­ды и госу­дар­ства», – и сло­во­со­че­та­ние «мёрт­вые души» начи­на­ет при­об­ре­тать новый смысл».

Дав­но ни один спек­такль Мало­го теат­ра не соби­рал на одной сцене такой звезд­ный состав: народ­ные арти­сты Рос­сии Васи­лий Боч­ка­рев (Плюш­кин), Ири­на Мура­вье­ва (Коро­боч­ка), Борис Невзо­ров (Соба­ке­вич), Вла­ди­мир Носик (Губер­на­тор), Алек­сандр Клюк­вин (Мани­лов), заслу­жен­ные арти­сты Рос­сии Алек­сей Фад­де­ев (Чичи­ков) и Вик­тор Низо­вой (Нозд­рев).

Худож­ник-поста­нов­щик спек­так­ля Мария Утро­би­на. Она уже рабо­та­ла с режис­се­ром в двух его преды­ду­щих поста­нов­ках на сцене Мало­го теат­ра – «Мете­ли» и «Физи­ках».

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