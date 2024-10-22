РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«СуперCанта»: команда супергероев спасает Новый год

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От трюков до кадров: в рамках образовательной части «Телемании» провели ток-шоу о культуре экшена.

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«СуперCанта»: команда супергероев спасает Новый год

editor
By editor
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суперсанта

В центре сюжета Клиф Клаустовски, который работает скромным аниматором – он перевоплощается в Санта Клауса и дарит детям подарки. Из года в год он самоотверженно выполняет свою работу, но мечтает о чем-то более захватывающем. Однажды он начинает верить, что способен защитить планету от зла.

В образе СуперСанты Клиф начинает бороться с несправедливостью. Для этого он собирает необычную супергеройскую команду: смышленую девочку-подростка по имени Билли, которая разбирается в технологиях, и эльфа Лео, обладающего волшебными способностями.

Новоиспеченная команда сталкивается с главным злодеем — коварным бизнесменом Грампусом, планирующим украсть все детские игрушки. Его хитрый план угрожает сорвать празднование самого волшебного праздника — Нового года.

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