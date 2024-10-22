«СуперCанта»: команда супергероев спасает Новый год

В центре сюжета Клиф Клаустовски, который работает скромным аниматором – он перевоплощается в Санта Клауса и дарит детям подарки. Из года в год он самоотверженно выполняет свою работу, но мечтает о чем-то более захватывающем. Однажды он начинает верить, что способен защитить планету от зла.

В образе СуперСанты Клиф начинает бороться с несправедливостью. Для этого он собирает необычную супергеройскую команду: смышленую девочку-подростка по имени Билли, которая разбирается в технологиях, и эльфа Лео, обладающего волшебными способностями.

Новоиспеченная команда сталкивается с главным злодеем — коварным бизнесменом Грампусом, планирующим украсть все детские игрушки. Его хитрый план угрожает сорвать празднование самого волшебного праздника — Нового года.