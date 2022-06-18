Beat Film Festival объявляет программу Национального конкурса, созданного для развития документального кино и поддержки молодых российских режиссеров, которые снимают фильмы о современности и культуре. Партнером Национального конкурса выступит фонд V–A–C, благодаря которому общий призовой фонд составит 300 тысяч рублей, а в кинотеатре «ГЭС-2: Кино» пройдут премьерные показы программы. В этом году в нее вошло рекордное число работ — 14 фильмов; еще 4 ленты будут показаны вне конкурса. Среди них удивительные истории московского футбольного клуба «Асмарал» и советских пионеров медиа-арта, казанского КБ «Прометей», призер престижного фестиваля IDFA, фильм «Куда мы идем?» Руслана Федотова, картина Насти Коркии о становлении Дома культуры «ГЭС-2», новые приключения команды благотворительного проекта «ПОМОЩЬ» и портрет сообщества столичного бара Veladora от прошлогоднего лауреата Нацконкурса Пабло Рохаса.

За годы существования на Национальном конкурсе Beat Film Festival было представлено больше 50 мировых премьер, участие в нем открыло для многих молодых кинематографистов дорогу на международные кинофестивали и в широкий российский прокат, а сегодня на конкурс возвращаются режиссеры, которые когда-то пришли на Beat c дебютами. Программа Национального конкурса-2022 — самая большая в его истории: 14 фильмов, отобранных из более чем 300 заявок. Сегодня кажется особенно важным рассказывать истории энтузиастов, искателей и лидеров, способных вдохновлять и создавать вокруг себя сообщества. Таким сообществом для Beat Film Festival всегда были не только зрители, но и авторы и герои фильмов Национального конкурса. Партнером конкурса во второй раз выступит фонд V–A–C, который разделяет миссию фестиваля по формированию и развитию сообщества.

В жюри Национального конкурса-2022 вошли режиссер Ладо Кватания, креативный продюсер Майя Кузина и сценаристка Юля Гулян. Благодаря фонду V–A–C общий призовой фонд составит 300 тысяч рублей, включая специальный приз размером 150 тысяч рублей. Гран-при и специальное упоминание жюри фестиваля предполагают денежные призы в размере 100 и 50 тысяч рублей. Еще один партнер Национального конкурса, агентство Eastwood Agency, выберет фильм, которому поможет с международным фестивальным продвижением.

В конкурсной программе будет представлено 6 полнометражных картин. «Куда мы едем?» Руслана Федотова — наблюдение за пассажирами московского метро длиною в год, получившее два приза на крупнейшем фестивале документального кино IDFA в Амстердаме. «Асмарал» Николы Пророкова посвящен московскому футбольному клубу из 90-х, чья короткая, но яркая история рифмуется с турбулентностью эпохи.

Еще один взгляд на уходящую спортивную натуру — «Зал» Полины Свеженцевой о жизни боксерского клуба «Торпедо» после сноса его дома, легендарного одноименного стадиона в Москве. «Прометей. Поэма казанского огня» Дидара Оразова — вдохновенный рассказ об уникальном казанском конструкторском бюро, чьи специалисты в 60-х и 70-х годах стали первопроходцами медиа-арта. «Ужасное кино: краткая история российского трэш-хоррора» Максима Полтавченко показывает других энтузиастов вне мейнстрима, российских режиссеров малобюджетных хоррор-фильмов. Фильм Маргариты Захаровой «Дикого кайф» — это история юного рэпера Тимура, прикованного к инвалидному креслу.

В блок короткометражных работ ИНИЦИАТИВА, посвященный горизонтальным сообществам, вошел фильм «Рваные одежды» Лены Копцевой — еще одна история о том, как рэп становится спасением в непростой ситуации: ее герой Леха живет в ночлежке и решает записать рэп-трек для бывшей жены. Также в этом блоке будут представлены ленты «Выход через Юрту» Александры Суворовой о бурятских стрит-арт-художниках, «Низкое искусство» Игоря Вермана о двух арт-панках, художниках Frankenchain и Кирилле Бурыгине, знакомых публике по оформлению проектов московского бара Underdog, и «Перспектива» о столичной фотостудии, объединившей в комьюнити фанатов пленочной фотографии.

Второй блок короткого метра БАЗИС собрал фильмы о том, во что мы вглядываемся, когда ищем опору: снежный пейзаж, плеск реки в темноте, чужие сны или старая песня, в которой не все слова понятны. «Про снег» Александра Клямкина — экспериментальный аудиовизуальный портрет села Териберка в Мурманской области. «Как я стал бесермянином» — путешествие режиссера Саши Воронова по домам, лесам и снам жителей фино-угорской деревни, «Ладно Хорошо, Пинега» Саши Кулак — гипнотический документальный мюзикл, сплетенный из плеска воды, лесных шорохов и обрывков песен из деревень на берегах реки Пинеги. «Выход» призера «Санденса» Максима Арбугаева и его сестры Евгении Арбугаевой — величественно красивая зарисовка о работе биолога в Арктике.

Вне конкурса будут представлены 4 работы. «ГЭС-2» Насти Коркии показывает, как на протяжении нескольких лет физически и концептуально строилась новая культурная институция в центре Москвы. «Весна» Филиппа Задорожного — документация песен о важном, камерный фильм-концерт десятка российских музыкантов в поисках новой точки опоры в сегодняшнем дне. «Помощь» братьев Синициных — роуд-муви об экспедиции команды одноименного благотворительного проекта во главе с его основателем, актером Никитой Кукушкиным, и звезды российского NFT-арта, художника Степана Brickspacer в Нижний Новгород. Наконец, фильм Сonvivencia, вошедший в совместную с банком «Точка» кинопрограмму «Против течения», — это портрет сообщества самого дикого и душевного подвала Москвы, бара Veladora, снятый лауреатом Национального конкурса прошлого года Пабло Рохасом.

Премьерные показы и обсуждения фильмов Национальной программы пройдут в кинотеатре «ГЭС-2: Кино» и в Фестивальном центре Beat Film Festival, который при поддержке банка Точка откроется в культурном центре «Поле». Кроме того, в Фестивальном центре Национальному конкурсу будет посвящён целый «День за кадром» — 2 июля все сеансы и события в ФЦ будут связаны с его программой.

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